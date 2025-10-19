Contribuye Gimnasio de Morón al mejoramiento de la calidad de vida de la población (+Fotos)

El Gimnasio de Morón reporta un incremento sostenido en su número de usuarios durante el presente año, superando las cifras registradas en el mismo período del año anterior. Este crecimiento refleja el aporte de la instalación al mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad.

La infraestructura deportiva, referente del sector en el municipio, atiende durante los turnos matutino y vespertino a una diversa población que incluye personas de todas las edades. El centro cuenta con un equipo de especialistas del deporte cuya supervisión garantiza no solo la efectividad de las jornadas de entrenamiento, sino también la prevención de lesiones por fatiga o mala ejecución de los ejercicios.

La oferta del gimnasio permite a los usuarios elegir entre dos modalidades principales: entrenamiento aeróbico y musculación, adaptándose así a los objetivos individuales de cada practicante. Esta flexibilidad, combinada con la asesoría profesional, posiciona al espacio como una alternativa clave para el cuidado de la salud en la región.