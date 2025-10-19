Los impactos del vigía

Vigía por excelencia para proteger el manto freático de la sequía, es Rafael González-Abreu Fernández, asesor técnico de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico en Ciego de Ávila.

El ingeniero, oriundo del poblado de Pina, sin darse una escapada a las entrañas del acuífero, es capaz de vislumbrar su estructura, distinguir las zonas de alimentación, los ríos que le aportan, las descargas a través de los manantiales y manipular las “compuertas” a su antojo con la gestión del conocimiento.

Afirma con absoluta modestia que él no es un sabio, pero sí considerado por muchos un experto en todo lo relacionado con el manejo de un recurso renovable, pero escaso, muy limitado y vulnerable que es el agua y de su uso eficiente depende la subsistencia del planeta ante los efectos del cambio climático.

Nadie como la lluvia logra escurrirse y traspasar el subsuelo, excepto González-Abreu, quien, desde su puesto de trabajo, avizora los fenómenos, con la sapiencia de ser hidrogeólogo, geofísico, especialista en modelación matemática y Máster en gestión ambiental.

Tanta sabiduría y pasión lo incitan a crear una herramienta de alerta temprana en caso de intensa sequía o sobrexplotación de los acuíferos. Ni el poderoso huracán Irma, a su paso por tierra avileña en 2017, le impidió a este hombre de ciencia conquistar ese año, con tal inventiva, el Premio Nacional a la Innovación de Mayor Impacto Económico y Social.

Esa tecnología, generalizada en el país y componente de un software nombrado HidroCuba, ha sido muy útil en la toma de decisiones en el territorio avileño con un déficit de precipitaciones a partir de noviembre de 2020 y más notable desde el 2023 hasta la actualidad.

La invención, convertida en metodología, le facilita al autor la revalidación del premio nacional en 2025, otorgado por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), en cuya sede de la organización se conoció que el anirista avileño es reconocido por su valioso aporte al desarrollo sostenible en la gestión responsable del agua.

Atesora el Máster en Ciencias el Sello Faustino Pérez por más de 50 años de labor ininterrumpida en el sector hidráulico

Dos ejemplos corroboran la efectiva aplicación de esas técnicas de manejo de acuíferos que posibilitaron asumir el crecimiento de las siembras en el polo productivo agrícola La Cuba, en correspondencia con el balance de agua para el presente año; en tanto, otras estrategias de alerta temprana evitaron el colapso de las fuentes de abasto de Ruspoli que afectaría el servicio de agua a la ciudad de Ciego de Ávila y su periferia.

Desde el punto de vista ambiental se reconoce la cooperación del innovador para la sustentabilidad y calidad del vital líquido en la provincia avileña, donde el 70 por ciento del total de sus reservas acuíferas son de origen subterráneas y el 79 por ciento son utilizadas para el riego agrícola.

La impronta de Rafael González está por doquier: Coordinador provincial del proyecto internacional Euroclima Plus, iniciativa promovida por la Unión Europea, con el objetivo de crear infraestructuras para la vigilancia hidrometeorológica y fortalecer las capacidades que permitan enfrentar el cambio climático y reducir riesgos de desastres asociados a inundaciones y sequías.

Líder del proyecto Mi Costa, orientado a la rehabilitación del ecosistema y la creación de capacidades para la adaptación al cambio climático en poblados costeros, amenazados por el aumento del nivel del mar y las posibilidades de ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos.

La historia de vida de este consagrado especialista atesora la entrega del reconocimiento Por la Obra de la Vida y el Sello Faustino Pérez, otorgados por la vice primera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Waugh, en el acto nacional por el Día del Trabajador Hidráulico, celebrado el año pasado, en la avileña Empresa de Aprovechamiento Hidráulico.

Esta entidad es como la primera casa de Rafael. Su desempeño le ha aportado el Premio Provincial de Medio Ambiente, la condición 8 de octubre de la ANIR y la categoría de Vanguardia Nacional por 16 años consecutivos, entre otros galardones.

Tal vez su etapa más difícil en más de 50 años de labor ininterrumpida en el sector hidráulico, fue cuando cinco sectores hidrogeológicos estuvieron en la fase de alarma y siete en alerta.

Sí hay constancia de su momento más feliz: “Disfruto lo que hago desde mi puesto de trabajo, máxime cuando soy capaz de avizorar lo que puede suceder y contribuir a que se eviten o minimicen las consecuencias”, enfatiza el multilaureado trabajador imprescindible de la ciencia y la innovación en Cuba.

Tomado de Invasor