Convierten en Ciego de Ávila primeros contenedores en vivienda

Antes de que culmine el primer semestre del presente año, las primeras familias de Ciego de Ávila podrán ocupar sus nuevas viviendas, construidas a partir de contenedores marítimos reciclados. Este es el ambicioso pronóstico del proyecto que ya inició su fase de cimentación en la zona de La Rodaja, según un reporte del periódico Granma.

El director provincial de la Vivienda, Jorge Luis Santana Fariñas, confirmó el plazo para la entrega inicial de estas soluciones habitacionales innovadoras. El plan provincial, gestionado por la Empresa de Diseño e Ingeniería de Ciego de Ávila (Dimarq), transformará un total de 155 contenedores en módulos habitables completos.

Los trabajos ya comenzaron en el área norte de la ciudad capital, donde se preparan las bases para los primeros 16 contenedores de un lote inicial de 74. La comunidad final, descrita como sui géneris, integrará 155 de estas estructuras metálicas, combinando rapidez constructiva y un diseño adaptado a las necesidades actuales.

Hiorvanys Espinosa Pérez, vice gobernador de la provincia, explicó que este modelo ofrece una solución ágil y eficiente al evitar la dependencia de materiales tradicionales de compleja adquisición.

Además, promueve el reciclaje a gran escala y la aplicación de arquitectura sostenible. Cada contenedor será sometido a un proceso de adecuación que incluye aislamiento térmico y acústico, y la instalación de sistemas eléctricos e hidrosanitarios.

La transformación industrial de los contenedores está centralizada en la Empresa Sideromecánica Indalecio Montejo, responsable de la fase crítica de apertura de vanos para puertas y ventanas.

Recibe el apoyo del Ministerio de la Construcción, la empresa Avilmat y la Empresa Constructora de Obras Turísticas de Cayo Coco, que contribuyen con recursos y logística para el alistamiento final.

La ubicación en La Rodaja fue seleccionada por su proximidad a la ciudad y la disponibilidad de terrenos urbanizados. La nueva comunidad contará con toda su infraestructura: calles, redes eléctricas, hidráulicas, de comunicación, así como áreas verdes y comunitarias.

