Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba

Convocan a curso de posgrado sobre demografía en Cuba

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 4, 2025

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí convoca al Curso de Posgrado de Periodismo y Dinámicas de Población, El envejecimiento demográfico en Cuba: una mirada desde el audiovisual, los derechos y el género.

De acuerdo con sus bases, la propuesta docente centrará su atención en  construir narrativas tradicionales y promover un enfoque basado en los derechos humanos y la perspectiva de género, en busca de producir contenidos periodísticos, con énfasis en la prensa audiovisual, éticos, creativos y transformadores, que contribuyan a visibilizar realidades y desafíos de las personas adultas mayores.

La institución de enseñanza posgraduada para la superación y el intercambio de experiencias con colegas del orbe, precisa en su nueva iniciativa que las sesiones serán del 22 al 26 próximos en su sede del barrio capitalino de El Vedado, en el municipio de Plaza de la Revolución.

Añadió que combinarán conferencias especializadas y talleres prácticos, al igual que la promoción del debate, el análisis crítico de materiales y el trabajo en equipo para el diseño de propuestas.

Sus objetivos son el análisis de las  principales tendencias demográficas de Cuba, con énfasis en el envejecimiento, desde un enfoque de derechos y género, brindar herramientas conceptuales para comprender la vejez como una etapa diversa, alejada de estereotipos y visiones asistencialistas.

También, dotar a quienes participen de técnicas narrativas y recursos audiovisuales para comunicar sobre el envejecimiento de manera innovadora, respetuosa y con impacto social, y estimular la creación de productos comunicativos (guiones, reportajes, documentales, piezas para redes sociales) que reflejen la autonomía, dignidad y aportes de las personas mayores.

La actual edición cuenta con la colaboración del Centro de Estudios Demográficos, de la Universidad de La Habana; el Proyecto Palomas, y la oficina en Cuba del  Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Para la solicitud de matrícula es necesario llenar el formulario en línea en el siguiente enlace:

https://bit.ly/CursoPosgradodePeriodismoydinamicadePoblacion

El alojamiento será en la Residencia Estudiantil Costillar de Rocinante, adjunta al Instituto, que ofrece a los participantes servicios de alojamiento y desayunos  con conexión a Internet por 500 cups por noche y para los miembros de la UPEC, será de 360 cups.

Los almuerzos y cenas estarán cubiertos por el proyecto.

Tomado de ACN

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Internacionales

Vínculo entre partidos comunistas sustenta nexos Cuba-China

Sep 4, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Internacionales

Participa Díaz-Canel en desfile militar conmemorativo en China

Sep 3, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Eduardo Torres-Cuevas, la virtud que no abandona

Sep 2, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Economía

Analiza Presidente del Parlamento Cubano el fortalecimiento del programa alimentario en Ciego de Ávila (+Fotos)

4 de septiembre de 2025 Osvaldo Sánchez Naranjo
Ciego de Ávila Deporte

Sellado el partido Ciego de Ávila- Matanzas en Serie Nacional de Béisbol

4 de septiembre de 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Destacada Economía

Chantal: razones para volver al Hotel Iberostar Origin Daiquirí

4 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila

Jóvenes asumen protagonismo en Empresa Láctea de Ciego de Ávila

4 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila