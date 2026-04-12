Cierra siembra de tabaco mejor que como empezó

Cuando se habla de siembra de tabaco en la campaña 2025–2026 en Ciego de Ávila, se recuerda que hace unos meses su futuro era incierto. Tras finalizar esa etapa el último día de febrero, la realidad es más alentadora.

Aunque persisten limitaciones derivadas de la crisis energética que enfrenta nuestro país, en la provincia se plantó un total de 811.3 hectáreas (ha) de la aromática hoja, con un desglose de 372 ha de tapado y 438.3 sol palo, de acuerdo a lo informado por Alba Elizabeth González Rodríguez, Directora Agrícola de la Empresa Agropecuaria Florencia.

La propia fuente recalcó que esa cifra es mayor que las 793 planificadas. Tal cantidad, según se supo anteriormente, fue fruto de un reajuste necesario por el atraso en los semilleros tradicionales, golpeados por las condiciones meteorológicas de los últimos meses del año pasado en el municipio de los bellos paisajes.

González Rodríguez también detalló que en la actualidad se trabaja en la recolección de cujes y secado de tabaco, cuyo acopio iniciará en días próximos, tanto en las escogidas estatales como en las que son propiedad de los productores, para su posterior proceso de selección.

A la par, buscando la mejor preparación posible, ya se trabaja en la campaña 2026 – 2027. La directiva argumentó que iniciaron las contrataciones correspondientes al próximo período, con lo cual los vegueros tendrán suficiente margen de preparación.

Ello incidirá de manera positiva en el objetivo de crecer aún más en la obtención de este producto exportable en el territorio avileño, meta propuesta en la provincia por la importancia de este cultivo en la economía cubana.

Tomado de Invasor