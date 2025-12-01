Televisión Avileña

Ciego de Ávila Cultura

Culmina en Morón Festival Silencio Azul Miguel de los Santos in Memoriam

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Dic 1, 2025

El autor e intérprete Roberto de la Cruz se alzó con el Gran Premio de la Vigésima Quinta Edición del Festival «Silencio Azul Miguel de los Santos in memoriam«, celebrado en la Casa de la Cultura Haydeé Santamaría Cuadrado del municipio avileño de Morón.

Con su obra «Sin tu amor no es fácil», De la Cruz se ganó el aplauso del público y el veredicto unánime del jurado. Por su parte, el Primer Premio fue para el joven Ronny Morales, autor e intérprete de la canción «Dónde tu amor se esconde».

El segundo puesto en este evento anual dedicado a la creación musical en la Ciudad del Gallo fue para «Mucho más que antes», compuesta por Julio Sánchez e interpretada por Alex Poveda. El tercer lugar lo alcanzó «Promesas», escrita por Yania Sierra y defendida por Alain Poveda.

El jurado otorgó tres menciones. Además, se entregaron otros reconocimientos especiales: el Premio de la Popularidad fue para Ronny Morales y el de Mejor Interpretación lo obtuvo Raisel Sierra.

En esta edición 25 del festival también se hicieron entrega de varios premios colaterales por parte de instituciones, organismos y representaciones económicas como Musicavila, la Central de Trabajadores de Cuba, la Fundación Nicolás Guillén, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, el Museo Caonabó, entre otros.

