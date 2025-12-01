Serie Nacional de Béisbol: Tigres superan a Huracanes en duelo cerrado

Los Tigres avileños despertaron a tiempo para, viniendo desde atrás, derrotar 4-3 a los Huracanes de Mayabeque en el estadio Nelson Fernández, en un emocionante partido correspondiente a la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Un cuadrangular de Reinaldo Valdivia —su primero en Series Nacionales— ante el lanzador Marlon Vega empató el juego en el noveno episodio. Inmediatamente después, un sólido batazo de Brayan Romero, con Fernando de la Paz en segunda base, le dio la victoria definitiva al equipo de Ciego de Ávila.

Mayabeque había ganado el primer juego del doble cartelera con José Ignacio Bermúdez (8-0), quien en 14.2 entradas permitió solo dos carreras en sus dos aperturas de la semana. Las otras victorias de los Huracanes fueron un 3-0 logrado por Yadián Martínez y un 13-2 colgado del brazo de Albert Valladares. Los Tigres, por su parte, habían dominado el tercer juego de la serie (6-3) gracias a Yunier Batista, quien en 4.2 entradas de labor no permitió imparables y se acreditó su séptima victoria de la temporada.

Con marca de 22-28, la tropa del manager Danny Miranda mantiene el duodécimo escaño del campeonato y jugará esta semana ante los Vegueros de Pinar del Río en el estadio Capitán San Luis.

Otros resultados de la jornada:

Leñadores al trono: Las Tunas sumó dos victorias frente a Artemisa en el Julio Antonio Mella y ocupó por la fuerza el primer lugar de la serie. En el primer juego, impusieron un dramático 11-10 en 11 entradas gracias a un hit de Yordanys Alarcón. En el segundo, cerraron con un blanqueo de 7-0.

Cocodrilos resurgen en extras: Matanzas derrotó 12-6 en 10 entradas a Camagüey en el Victoria de Girón, con un racimo de siete carreras en el décimo episodio, que incluyó un jonrón del emergente Brayan Peña.

Avispas evitan barrida y marcan récord: Santiago de Cuba venció 10-3 a Industriales en el Latinoamericano, con dos grand slams de Carlos Monier que ayudaron a su equipo a implantar un récord de 88 jonrones en una serie de 75 juegos.

Gallos en ascenso: Sancti Spíritus logró su tercer éxito consecutivo al vencer 6-4 a Holguín, saltando al séptimo escalón del campeonato.

Elefantes aplastan: Cienfuegos noqueó 13-2 a Villa Clara en el 5 de Septiembre y recuperó el quinto lugar general.

Vegueros y Alazanes dividen: Pinar del Río y Granma partieron honores en su doble cartelera. Los vegueros ganaron el primero 4-0, mientras los alazanes se impusieron 5-4 en el segundo.

Piratas hunden a Indios: La Isla de la Juventud venció 11-8 a Guantánamo, dejando a los indios sólos en el último lugar de la tabla.

La tabla de posiciones quedó al rojo vivo, con cuatro equipos enfrascados en una férrea batalla por el liderato de la fase clasificatoria al cierre de esta semana de duelos particulares.