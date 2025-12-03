Otorgan a Ciego de Ávila la sede del Acto Nacional por el Día del Constructor

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (SNTC) y el Ministerio de la Construcción (Micons) designaron oficialmente a la provincia de Ciego de Ávila como sede del Acto Nacional por el Día del Constructor, a celebrarse el próximo 5 de diciembre. El anuncio se realizó durante un acto de reconocimiento a las brigadas constructoras que participan en la recuperación de Santiago de Cuba tras el paso del huracán Melissa.

La decisión, según explicó Misael Rodríguez Llanes, Secretario General del SNTC, se fundamenta en los “resultados integrales” de la provincia, con énfasis en la producción local de materiales de la construcción, la ejecución de programas sectoriales y su papel protagónico en la instalación de parques solares fotovoltaicos.

“La provincia de Ciego de Ávila será la sede de las actividades centrales por el día del constructor cubano, dada su labor en la producción local de materiales y demás programas del sector”, afirmó Rodríguez Llanes a medios nacionales.

En declaraciones a esta agencia, Lázaro Mantilla Díaz, jefe del Programa de Vivienda de la Empresa de Construcción y Montaje (ECM) en Ciego de Ávila, destacó que la designación es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de los trabajadores. Subrayó como ejemplos visibles del quehacer constructivo local los avances en el asfaltado de viales y la reparación de instituciones sociales, obras que “mejoran la infraestructura y evidencian el compromiso con el bienestar de la población”.

Durante el mismo acto, efectuado en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo de Santiago de Cuba, se reconoció también el desempeño de las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus, catalogadas como “destacadas” por su eficiencia en los procesos productivos y la calidad de sus obras, a pesar del complejo contexto socioeconómico actual.

Rodríguez Llanes señaló que estos territorios han sido “muy eficientes en los procesos productivos, independientemente del saldo negativo del actual contexto”.

El anuncio de la sede nacional tuvo lugar en un escenario simbólico: el homenaje a las fuerzas constructoras que trabajan en la recuperación de la provincia de Santiago de Cuba. En el acto, presidido por Beatriz Johnson Urrutia, Presidenta del Consejo de Defensa Provincial, y Ricardo Carbajo Chelala, Viceministro del Micons, fueron agasajadas 16 empresas del sector, una del Grupo AzCuba y 20 afiliados con la distinción “Armando Mestre”.

Tanto Rodríguez Llanes como el viceministro Carbajo Chelala coincidieron en resaltar la importancia del 5 de diciembre como una fecha de homenaje a los trabajadores de la construcción, cuyo esfuerzo y dedicación constituyen, a su juicio, un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país.

La designación de Ciego de Ávila como sede central consolida así el reconocimiento institucional a la labor de sus constructores y se enmarca en la política de incentivar y visibilizar los resultados sobresalientes dentro del sector a nivel nacional.