Debaten avileños sobre economía y funcionamiento sindical

El comportamiento de la política de cuadros, la sindicalización, la gestión financiera y las proyecciones de trabajo para el presente año, constituyeron temas de análisis hoy por parte de los miembros del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en el pleno presidido por Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la comisión organizadora del 22 Congreso de esta organización.

Comenzó el encuentro con un minuto de silencio en homenaje a los compatriotas cubanos caídos, tras la agresión imperialista a la República Bolivariana de Venezuela.

Niurka Ferrer Castillo, secretaria general de la organización sindical en el territorio avileño, leyó el informe central de la reunión y comenzó el debate la doctora Lisandra Limonte La Rosa, del municipio de Ciro Redondo, quien enfatizó acerca del ejercicio de sindicalización para incorporar a las filas de la Central obrera a trabajadores estatales, jubilados y nuevos actores económicos del sector privado.

Se incluyeron en el orden del día la aprobación del programa de un nuevo movimiento político, denominado Latido 87, el cual incluye varias actividades de homenaje por el aniversario 87 de la fundación de la CTC.

También fueron estimuladas las estructuras sindicales más destacadas por su gestión integral en el 2025.

Tomado de Trabajadores