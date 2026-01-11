Empresa de Transporte con números negativos

Después de incumplir el plan de transportación de pasajeros de 2025 en un 75 por ciento, la Empresa Provincial de Transporte (EPT) de Ciego de Ávila se traza un objetivo inferior, aunque de todas formas es exigente en medio de las difíciles condiciones del país.

Durante 2026, la EPT intentará trasladar más de 11 millones de pasajeros. Si bien parece un número gigantesco, es bastante menor, al compararlo con el objetivo del año precedente. A 18 millones ascendía el objetivo en 2025, afirma el director Vidal López Mas.

Al cierre de octubre de 2024, Invasor informó que la entidad estaba lejos de alcanzar, igualmente, la meta de los 18 millones. Las mismas dificultades que impidieron dos años consecutivos lograr lo propuesto, son hoy un lastre para la entidad: ínfimo otorgamiento de combustible y un coeficiente de disponibilidad técnica muy bajo.

Con nuevas asignaciones de neumáticos y baterías por parte del Fondo de Desarrollo al Transporte fue posible mejorar los medios y recuperar 12 ómnibus. Sin embargo, actualmente permanece en “rodamiento” apenas el 42 por ciento (50 ómnibus) del parque vehicular de la entidad.

Esa afectación conlleva a que sean cubiertas como promedio 48 de las 130 rutas avileñas. “Entre ellas, son prioritarias las de servicios a pacientes oncológicos y otros turnos médicos atendidos en la provincia de Camagüey”, señala López Mas.

Si bien existen fallos a veces por déficit de combustible, siempre se busca favorecer la movilidad de doctores de Majagua y Baraguá hacia el hospital de Ciego de Ávila y de Chambas al hospital de Morón, así como de estudiantes de zonas rurales hasta sus centros de educación.

“En la cabecera provincial existen tres rutas básicas, prácticamente invisibles para la población porque solo funcionan en horarios de apertura y cierre”, añade el empresario. Frente a esta inestabilidad, la población del municipio fue beneficiada con la puesta en marcha de 20 nuevos ciclomotores.

A su vez, los territorios de Morón (10 ciclomotores), Ciro Redondo (3) y Primero de Enero (2) también recibieron estos transportes, señala Olga Gener Pérez, representante del Ministerio de Transporte en Ciego de Ávila.

Desde su incorporación a mediados de año, esos vehículos han trasladado aproximadamente 700 800 pasajeros en la provincia, afirma Gener Pérez. Sin ser la solución definitiva, evidentemente permiten un respiro dentro de la asfixia que supone la transportación aquí.

