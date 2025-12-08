Desarrolla Minag programa REDD+ para conservación forestal

El Ministerio de la Agricultura de Cuba (Minag) desarrolla un programa orientado a acceder al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, REDD+, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, precisó el organismo desde su web institucional.

La iniciativa cuenta con asistencia técnica de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y financiamiento del Fondo Verde para el Clima, según un comunicado reciente de la FAO.

El documento destaca el compromiso del país con la conservación de los bosques y la lucha contra el cambio climático, mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

A través de REDD+, se prevé asegurar pagos por resultados vinculados al incremento y conservación del carbono en los bosques.

La propuesta fue considerada estratégica para promover la gestión sostenible de los recursos forestales y facilitar decisiones basadas en evidencia en el marco internacional de acción climática.

Para su implementación, la FAO entregó al sector agrícola equipos de medición y monitoreo en campo, como GPS de alta precisión, cámaras digitales, drones e hipsómetros, además de tecnologías para teledetección, sistemas de información geográfica y análisis de imágenes satelitales.

Con estos recursos se mejora la precisión del monitoreo, la detección temprana de deforestación y degradación, y se respaldan prácticas de manejo sostenible que preservan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

El proyecto fortalece capacidades técnicas locales y genera oportunidades de empleo en zonas rurales.

Tomado de Granma