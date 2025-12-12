Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Cultura

Desde este jueves, Leer la Historia en Ciego de Ávila

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Dic 11, 2025

Con el objetivo de promover el libro de historia e incentivar a la población a su lectura, reconociendo a los autores, y el trabajo de las editoriales, librerías y bibliotecas que los publican o promueven, el evento nacional Leer la Historia tendrá su concreción en Ciego de Ávila desde este jueves y hasta el venidero día 13.

Dedicado a escala local a los avileños Mayda Pérez García y Ángel Cabrera Sánchez, y al moronense Larry Morales Rodríguez, el conjunto de actividades tendrá su inauguración oficial a cargo de Rolando Valle de Posada, vicepresidente de la filial provincial de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC), en el Museo Caonabo, de Morón, al filo de las 9:00 am.

En dicha institución, Larry Morales impartirá una conferencia magistral acerca de las publicaciones en Morón, y luego será objeto de un homenaje.

A esa misma hora será la arrancada en varios espacios en los que se promoverá el amor a la historia local y nacional de diversos modos. Se trata del Centro Mixto Ángel del Castillo, de Lázaro López; la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, el Archivo Histórico Provincial José Gómez Cardoso y el Museo Provincial Coronel Simón Reyes Hernández.

A partir de las 2:00 pm, se efectuará la presentación del libro Ser hombre en José Martí, por Ana Luisa Terry Gregorio, en la Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) Julio Antonio Mella, y la lectura comentada de varios textos en dicha institución educativa y en la Escuela Primaria Alfredo Álvarez Mola.

Como parte de las acciones previstas para el viernes, también a partir de las nueve horas, los asistentes al Museo Provincial podrán acceder a varias actividades que concluirán con el homenaje a los historiadores Mayda Pérez García y Ángel Cabrera Sánchez.

Otros enclaves que en la mañana rendirán honor a la historia y los historiadores serán la Biblioteca Sergio Antuña, de Morón, y en la ciudad de Ciego de Ávila, la ESBU José Martí, la Escuela Elemental de Arte Ñola Sahíg Saínz, y la Casa del Joven Creador.

En horas de la tarde, se agregarán ofertas en la programación de la emisora provincial Radio Surco y en la ESBU Julio Antonio Mella.

La jornada conclusiva, el venidero sábado, abarcará propuestas en la Sede Universitaria Municipal de Morón y en la Galería de Arte Raúl Martínez, de Ciego de Ávila, espacio reservado, además, para la clausura, a cargo de Sixto Rolando Espinosa Dorta, al frente de la filial avileña de la UNHIC.

Agrega el profesor Raymundo Adalberto Ojeda Luis, organizador y miembro del ejecutivo provincial de la UNHIC, que se desarrollarán lecturas de textos en los museos y librerías de los municipios.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Analizan delegados majagüenses temas de interés socio-económicos en la Asamblea Municipal del Poder Popular

Dic 11, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

“Raúl Cervantes fue un hombre de Fidel”

Dic 11, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Concluye en Morón copa infantil de fútbol (+Fotos)

Dic 11, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Analizan delegados majagüenses temas de interés socio-económicos en la Asamblea Municipal del Poder Popular

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

¡Denunciemos este acto de Piratería Imperial!

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

“Raúl Cervantes fue un hombre de Fidel”

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura

Desde este jueves, Leer la Historia en Ciego de Ávila

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila