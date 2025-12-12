Desde este jueves, Leer la Historia en Ciego de Ávila

Con el objetivo de promover el libro de historia e incentivar a la población a su lectura, reconociendo a los autores, y el trabajo de las editoriales, librerías y bibliotecas que los publican o promueven, el evento nacional Leer la Historia tendrá su concreción en Ciego de Ávila desde este jueves y hasta el venidero día 13.

Dedicado a escala local a los avileños Mayda Pérez García y Ángel Cabrera Sánchez, y al moronense Larry Morales Rodríguez, el conjunto de actividades tendrá su inauguración oficial a cargo de Rolando Valle de Posada, vicepresidente de la filial provincial de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC), en el Museo Caonabo, de Morón, al filo de las 9:00 am.

En dicha institución, Larry Morales impartirá una conferencia magistral acerca de las publicaciones en Morón, y luego será objeto de un homenaje.

A esa misma hora será la arrancada en varios espacios en los que se promoverá el amor a la historia local y nacional de diversos modos. Se trata del Centro Mixto Ángel del Castillo, de Lázaro López; la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, el Archivo Histórico Provincial José Gómez Cardoso y el Museo Provincial Coronel Simón Reyes Hernández.

A partir de las 2:00 pm, se efectuará la presentación del libro Ser hombre en José Martí, por Ana Luisa Terry Gregorio, en la Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) Julio Antonio Mella, y la lectura comentada de varios textos en dicha institución educativa y en la Escuela Primaria Alfredo Álvarez Mola.

Como parte de las acciones previstas para el viernes, también a partir de las nueve horas, los asistentes al Museo Provincial podrán acceder a varias actividades que concluirán con el homenaje a los historiadores Mayda Pérez García y Ángel Cabrera Sánchez.

Otros enclaves que en la mañana rendirán honor a la historia y los historiadores serán la Biblioteca Sergio Antuña, de Morón, y en la ciudad de Ciego de Ávila, la ESBU José Martí, la Escuela Elemental de Arte Ñola Sahíg Saínz, y la Casa del Joven Creador.

En horas de la tarde, se agregarán ofertas en la programación de la emisora provincial Radio Surco y en la ESBU Julio Antonio Mella.

La jornada conclusiva, el venidero sábado, abarcará propuestas en la Sede Universitaria Municipal de Morón y en la Galería de Arte Raúl Martínez, de Ciego de Ávila, espacio reservado, además, para la clausura, a cargo de Sixto Rolando Espinosa Dorta, al frente de la filial avileña de la UNHIC.

Agrega el profesor Raymundo Adalberto Ojeda Luis, organizador y miembro del ejecutivo provincial de la UNHIC, que se desarrollarán lecturas de textos en los museos y librerías de los municipios.

