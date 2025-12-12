Concluye en Morón copa infantil de fútbol (+Fotos)

Tras varias jornadas de intensa actividad, con partidos martes, jueves y sábado, concluyó con éxito en el municipio avileño de Morón la Copa de Fútbol Infantil José Raúl López López «Fonini» in memoriam.

El torneo, celebrado en el terreno deportivo de la Escuela Primaria José Martí, sirvió para promover el desarrollo de talentos del deporte más universal y rendir homenaje a «Fonini», uno de los mejores futbolistas del territorio, fallecido el 13 de agosto de 2010.

Resultados y desempeño destacado:

Campeón: El Equipo Rojo, integrado por jugadores de la rama masculina Sub-13 años, quienes forman parte del equipo municipal y provincial de la disciplina.

Subcampeón: Las muchachas de la categoría Sub-15 años, que compitieron sin poder contar con cinco de sus jugadoras estelares —concentradas en la preparación del equipo nacional— y otras tres afectadas por arbovirosis.

Tercer y cuarto lugar: Fueron ocupados por otros dos equipos masculinos en desarrollo de la categoría Sub-13 años.