Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte

Concluye en Morón copa infantil de fútbol (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Dic 11, 2025

Tras varias jornadas de intensa actividad, con partidos martes, jueves y sábado, concluyó con éxito en el municipio avileño de Morón la Copa de Fútbol Infantil José Raúl López López «Fonini» in memoriam.

El torneo, celebrado en el terreno deportivo de la Escuela Primaria José Martí, sirvió para promover el desarrollo de talentos del deporte más universal y rendir homenaje a «Fonini», uno de los mejores futbolistas del territorio, fallecido el 13 de agosto de 2010.

Resultados y desempeño destacado:

  • Campeón: El Equipo Rojo, integrado por jugadores de la rama masculina Sub-13 años, quienes forman parte del equipo municipal y provincial de la disciplina.

  • Subcampeón: Las muchachas de la categoría Sub-15 años, que compitieron sin poder contar con cinco de sus jugadoras estelares —concentradas en la preparación del equipo nacional— y otras tres afectadas por arbovirosis.

  • Tercer y cuarto lugar: Fueron ocupados por otros dos equipos masculinos en desarrollo de la categoría Sub-13 años.

               

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Analizan delegados majagüenses temas de interés socio-económicos en la Asamblea Municipal del Poder Popular

Dic 11, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

“Raúl Cervantes fue un hombre de Fidel”

Dic 11, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura

Desde este jueves, Leer la Historia en Ciego de Ávila

Dic 11, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Analizan delegados majagüenses temas de interés socio-económicos en la Asamblea Municipal del Poder Popular

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

¡Denunciemos este acto de Piratería Imperial!

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

“Raúl Cervantes fue un hombre de Fidel”

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura

Desde este jueves, Leer la Historia en Ciego de Ávila

11 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila