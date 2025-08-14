Destaca avileño Pedro Bombino en torneo clasificatorio de Chile 

La selección cubana de Baloncesto terminó segunda con dos victorias una derrota en el torneo clasificatorio de Baloncesto jugado en Chile y donde el avileño Pedro Bombino tuvo una buena actuación.

Los antillanos cedieron únicamente en el partido Final 74×78 ante Chile pero en un gran partido, en el cual estuvieron a punto de remontar y dejar al local cabizbajo en un desafío que tenía más de estrategia que de otra cosa.

En la ciudad chilena de Valdivia, el elenco cubano puso todo en cancha hasta el final, pero con menos de un minuto por jugar varias imprecisiones decretaron el triunfo chileno.

Para Cuba este fue un torneo positivo: obtuvieron el boleto a la vendiera fase clasificatoria que inicia en noviembre, tras despedir este certamen con saldo de dos triunfos con pizarras de 89x 79 con el Salvador y 16 puntos del avileño Pedro Bombino además del 79×69 vs Ecuador.

Ante Chile, otra vez Jasiel Rivero tiró del carro, aunque también hubo buenas prestaciones para Marcos Chacón (15 ptos) y Pedro Bombino (14).

Pesó la ausencia de Reynaldo García, quien se perdió el partido por lesión.

En general, buen trabajo para los dirigidos por Onel Planas, que ahora compartirán grupo con Argentina, Uruguay y Panamá. Está claro que aumentará la exigencia.

Desde noviembre Cuba estará en las ventanas para la Copa Mundial de Catar y Tendrá de rivales ahora Argentina, Uruguay y Panamá los tres primeros avanzaran a la última ronda de clasificación rumbo al mundial de katar del 27 de agosto al 12 de septiembre 2027.

Serán siete los representantes de América en tv el campeonato Mundial.