Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte

Destaca avileño Pedro Bombino en torneo clasificatorio de Chile 

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ago 13, 2025

La selección cubana de Baloncesto terminó segunda con dos victorias una derrota en el torneo clasificatorio de Baloncesto jugado en Chile y donde el avileño Pedro Bombino tuvo una buena actuación.

Los antillanos cedieron únicamente en el partido Final 74×78 ante Chile pero en un gran partido, en el cual estuvieron a punto de remontar y dejar al local cabizbajo en un desafío que tenía más de estrategia que de otra cosa.

En la ciudad chilena de Valdivia, el elenco cubano puso todo en cancha hasta el final, pero con menos de un minuto por jugar varias imprecisiones decretaron el triunfo chileno.

Para Cuba este fue un torneo positivo: obtuvieron el boleto a la vendiera fase clasificatoria que inicia en noviembre, tras despedir este certamen con saldo de dos triunfos con pizarras de 89x 79 con el Salvador y 16 puntos del avileño Pedro Bombino además del 79×69 vs Ecuador.

Ante Chile, otra vez Jasiel Rivero tiró del carro, aunque también hubo buenas prestaciones para Marcos Chacón (15 ptos) y Pedro Bombino (14).

Pesó la ausencia de Reynaldo García, quien se perdió el partido por lesión.

En general, buen trabajo para los dirigidos por Onel Planas, que ahora compartirán grupo con Argentina, Uruguay y Panamá. Está claro que aumentará la exigencia.

Desde noviembre Cuba estará en las ventanas para la Copa Mundial de Catar y Tendrá de rivales ahora Argentina, Uruguay y Panamá los tres primeros avanzaran a la última ronda de clasificación rumbo al mundial de katar del 27 de agosto al 12 de septiembre 2027.

Serán siete los representantes de América en tv el campeonato Mundial.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Deporte Destacada

Fidel Castro: El arquitecto del milagro deportivo cubano

Ago 13, 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Celebrarán Carnavalito Corazón en homenaje a Fidel Castro

Ago 13, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Garantiza Confecciones Trébol Ciego de Ávila producción de uniformes escolares (+Fotos)

Ago 12, 2025 Luis Falcon Saavedra

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Deporte Destacada

Fidel Castro: El arquitecto del milagro deportivo cubano

13 de agosto de 2025 Youry Santana Gonzalez
Cuba Destacada

Homenaje de Díaz-Canel a Fidel en Santa Ifigenia

13 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Destaca avileño Pedro Bombino en torneo clasificatorio de Chile 

13 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Ser Fidel: La sobrevida

13 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila