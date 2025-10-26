Dialogó Díaz-Canel con dirigente del MPLA

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, sostuvo este sábado en La Habana un encuentro con Mário Pinto de Andrade, miembro del Buró Político del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) y secretario de Reforma del Estado, Administración y Gobierno Local, en el cual ratificaron la fortaleza de las relaciones entre ambas organizaciones políticas.

Según las redes sociales de la Presidencia en su perfil de Facebook, en la reunión participaron Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, y Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del propio Comité Central.

Díaz-Canel Bermúdez envió un saludo a João Lourenço, presidente de la República de Angola, y agradeció la firmeza de su discurso en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

El mandatario cubano afirmó que la visita de la delegación angolana dio continuidad al acuerdo de cooperación entre los dos Partidos y destacó los vínculos históricos que unen a los Gobiernos y pueblos de Cuba y Angola.

Expresó, además, la disposición de ampliar y fortalecer esos nexos en beneficio de ambas naciones.

Por su parte, Mário Pinto de Andrade manifestó satisfacción por la visita y recordó su primer viaje a Cuba en 1978, cuando, con 19 años de edad y en condición de dirigente juvenil, participó en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.

El dirigente angolano resaltó que el internacionalismo cubano contribuyó a la independencia y soberanía de su país, así como al desarrollo de sectores como la salud y la educación.

A propósito de las actividades organizadas en Angola por el aniversario 50 de su independencia, que se celebrará el próximo 11 de noviembre, Pinto de Andrade anunció que se rendirá un homenaje especial al líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

