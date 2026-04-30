Electa nueva presidenta del Consejo Electoral Municipal de Ciro Redondo

La nueva titular posee más de 20 años de experiencia en el trabajo de los órganos del Poder Popular

La Asamblea Municipal de Ciro Redondo eligió a María Luisa Cañizares Rodríguez para ejercer la responsabilidad de presidenta del Consejo Electoral Municipal (CEM).

Cañizares Rodríguez es licenciada en Derecho y cuenta con más de dos décadas de experiencia en tareas de dirección dentro de los órganos del Poder Popular.

Antes de su elección, la compañera de desempeñaba como secretaria de la Asamblea Municipal. Con antelación, había ocupado la responsabilidad de funcionaria de atención a la población y presidenta del Consejo Popular Urbano Este en Ciro Redondo.

Durante la sesión, Osvaldo Álvarez Díaz, presidente del Consejo Electoral Provincial (CEP), argumentó a favor de la propuesta el estrecho vínculo de Cañizares Rodríguez con los procesos electorales en los últimos años.

«La compañera ha mantenido una estrecha relación con el Consejo Electoral Municipal, a lo que se le añaden sus cualidades de modestia, disciplina y honradez ante el trabajo y en su zona de residencia», apuntó Álvarez Díaz.

La elección, efectuada a través del voto directo y secreto de los 41 delegados presentes, se realizó ante la presencia de las autoridades del territorio y del sistema electoral de la provincia de Ciego de Ávila. Todas las boletas fueron válidas.

El cargo de presidenta del Consejo Electoral Municipal (CEM) de Ciro Redondo se encontraba vacante, cuando la anterior titular, Nairobis González Rodríguez, solicitó su liberación para atender situaciones de salud de sus familiares.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50, apartado segundo, de la Ley Electoral no. 127, los presidentes de los Consejos Electorales Municipales son elegidos por los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular, mientras que los otros 16 miembros de estos órganos son designados por el Consejo Electoral Provincial.

Pie de foto: María Luisa Cañizares Rodríguez al momento de conocerse el resultado de la votación. Junto a ella, Osvaldo Álvarez Díaz, presidente del Consejo Electoral Provincial

Escrito por Luis Raúl Vázquez Muñoz comunicador institucional del Consejo Electoral Provincial de Ciego de Ávila