Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez: comprometidos con el aporte de alimentos

Continúan los trabajadores de la finca 24 perteneciente a la Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez con la recogida de plátano Macho, resultado de una labor sostenida por parte de hombres y mujeres consagrados y comprometidos con aportar alimentos para el pueblo y para los centros priorizados en el municipio avileño de Primero de Enero.

A pesar de los embates de la naturaleza por la falta de precipitaciones y por la contingencia energética, a partir del recrudecimiento de las medidas que impone el gobierno de los Estados Unidos y su influencia en la economía de Cuba, se buscan alternativas para impulsar las tareas que amainan los obstáculos y las carencias en pos de producir alimentos, palabras de orden de la entidad agropecuaria.

En el empeño de cada colectivo laboral está el compromiso de cumplir con las producciones pactadas y muestra de ello es lo que exhibe hoy la finca 24 con el aporte de varias toneladas de plátano macho y calabaza, además del marcado sentido de pertenencia que tienen con labor.