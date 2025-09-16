Inicia curso de preparación de cuadros políticos en Ciego de Ávila

Un nuevo curso para la preparación de la reserva de cuadros del Partido Comunista de Cuba (PCC), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), y otras organizaciones de masas, dio inicio este lunes en la Facultad del Partido “Mártires de Bolivia” en Ciego de Ávila.

Con una matrícula que sobrepasa los 40 estudiantes, y en un periodo de 10 semanas, el curso profundizará en las competencias y cualidades de los cuadros, las características del sistema político cubano y la estrategia económica, política y social del Partido y la Revolución Cubana, entre otros contenidos.

A nombre de la dirección, el claustro de profesores y los demás trabajadores de la escuela, durante la inauguración se recibió a los alumnos, en presencia de miembros del Buró Provincial del Partido, primeros secretarios de los comités municipales, miembros de los burós municipales, funcionarios de las estructuras provinciales, cuadros centros de la UJC, y otras organizaciones de masas, encabezados todos por NexyVéliz Naranjo, miembro del Buró Provincial del Partido en la provincia de Ciego de Ávila.

En alocución de bienvenida, Eduardo Díaz Guerra, miembro del Comité Provincial del PCC y decano de la Facultad del Partido, expuso que en la preparación de los futuros cuadros se articularán contenidos teóricos con actividades prácticas, para dar respuesta a los complejos desafíos que enfrenta la sociedad y el proceso revolucionario en la actualidad.

“En el año del centenario del natalicio de nuestro Comandante en Jefe, el 49 aniversario de la creación del sistema de escuelas del partido como escuelas de instrucción revolucionaria, en vista a la conferencia nacional de los trabajadores cubanos, y al IX Congreso del Partido previsto a desarrollarse en abril del año próximo, nos sobran motivaciones para hacer de este curso la vanguardia, y que nuestras en nuestras aulas se formen cuadros capaces de llevar sobre sus hombros el futuro de la Revolución”, afirmó.

La formación de los que participan en la dirección política de la sociedad cubana cobra connotación especial en los momentos actuales a partir de la agudizada subversión ideológica, los desafíos económicos, y el acelerado desarrollo de tecnologías de la informática y las comunicaciones, lo que requiere una preparación integral de los cuadros para desempeñar su labor.

En sus palabras finales, Díaz Guerra puntualizó que iniciar el curso para formarse como cuadros políticos y servidores públicos es una honra materializada que recibe la consigna “Yo soy Fidel”. Refirió que a pesar de la disciplina, el compromiso y la firmeza ideológica que se espera de los cuadros de la Revolución, terminarán el curso con la preparación indispensable, pero mínima para enfrentarse a esta titánica tarea en las actuales circunstancias del país.

Tomado de Invasor