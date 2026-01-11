UEB “La Gloriosa” impulsa nuevo proyecto de producción porcina

La UEB Unidad Porcina «La Gloriosa», del municipio de Baraguá, perteneciente a la Empresa Porcina Provincial de Ciego de Ávila, ha puesto en marcha un innovador proyecto de encadenamiento productivo con un actor no estatal para garantizar el 100% de la alimentación de su masa animal.

Esta alianza estratégica surge como respuesta directa a las limitaciones de insumos y busca asegurar la sostenibilidad en la producción de carne de cerdo.

Según explicó Estenier Moya Morales, administrador de la unidad, el año pasado se lograron cumplir las metas de producción, pero no los indicadores de eficiencia.

En la cooperación con formas productivas no estatales han encontrado una vía para blindar su ciclo productivo. El nuevo modelo de gestión, basado en la producción cooperada, permitirá generar o adquirir localmente los nutrientes necesarios, reduciendo la dependencia de suministros externos y fortaleciendo la soberanía alimentaria de la unidad.

Actualmente, «La Gloriosa» cuenta con una base genética sólida, compuesta por 300 reproductoras, 114 crías y 16 sementales, cifras que constituyen el capital para el despegue del proyecto.

Entre las proyecciones para este año, la Empresa contempla replicar el modelo. Se prevé que la UEB Centro de Cría «Los Azufres» también se incorpore a esta estrategia, con el objetivo de expandir su plantel hasta las 300 reproductoras.

Este movimiento convertiría la iniciativa en un programa integral para toda la empresa, demostrando que la integración entre sectores es una vía viable para superar obstáculos y dinamizar la producción porcina en la provincia, con miras a un impacto positivo en el suministro local de proteína cárnica.