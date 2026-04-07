Entra en vigor norma que regula alianzas entre sector estatal y privado

Con el propósito de dinamizar la economía y propiciar una mayor articulación entre los diferentes actores económicos, ya está en vigor el Decreto Ley 114.

Según explicó en su cuenta de X Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la Republica de Cuba, se trata de regular las asociaciones entre entidades empresariales estatales y de ese modo crear nuevas modalidades de negocios.

Como es conocido, el sector privado de la economía ha ido ocupando un lugar nada despreciable y su integración con el sistema empresarial es de suma importancia.

Así quedan enlazadas de forma armónica y con la mira puesta en el desarrollo del país y del sector estatal, prioritario y principal en la economía, en tanto el no estatal, con un papel más visible y una evolución gradual.

Expertos insisten en que ambos sectores ocupan un espacio que debe ir gradualmente a ser más sistémico, con la generación de alianzas y evitando las discordancias.

Destinado a la gestión de sectores estratégicos, el sector empresarial dispone de autonomía en su administración y gestión.

En tanto, el llamado sector privado con crecimiento en los últimos tiempos y favorecido a partir de la aprobación de distintas normas legales, se extiende en la sociedad y se establece con autoridad en sus diferentes sociedades cooperativas, así como en micro, pequeñas y medianas empresas constituidas como sociedades mercantiles.

Vale recordar que la Constitución de la República, de 2019, establece los fundamentos económicos que se asientan en el sistema de la economía socialista basado en la propiedad del pueblo sobre los medios fundamentales de producción.

Es principio básico la interacción entre las distintas formas de propiedad en condición de similitud, de manera que los diferentes sujetos o actores económicos estén en condiciones similares y en equilibrio.

La entrada en vigor del Decreto Ley 114 está en correspondencia con el impulso que se quiere dar a nivel de país al modelo económico y empresarial, el cual requiere cambios urgentes de acuerdo con la opinión de especialistas.

Debemos centrarnos en implementar las transformaciones urgentes y más necesarias que deben realizarse en el modelo económico y social, dijo en fecha reciente el Primer Secretario del Comité Central de Partido, y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En tal sentido precisó que la necesidad de esta transformación está ligada a la autonomía empresarial y municipal y al redimensionamiento del aparato estatal.

También llamó a los municipios a gestionar cuestiones que incluyen la inversión extranjera y a consolidar las asociaciones económicas entre el sector estatal y no estatal, entre otras cosas.