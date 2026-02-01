Evolución favorable de casos de hepatitis en Ciego de Ávila

Todos los casos de hepatitis detectados en Ciego de Ávila han evolucionado favorablemente sin complicaciones, informó el doctor José Luis López González, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de esta provincia.

— ¿Cuál es la sintomatología que presentan los casos de hepatitis detectados en la provincia?

—La sintomatología clínica de los casos fluctúa desde las formas inaparentes, es decir, que pasan prácticamente desapercibidas, hasta formas clínicas floridas que incluyen dolor abdominal, vómito, fiebre, ictericia, coluria y acolia. La coluria es la coloración oscura de la orina y la acolia son heces fecales blanquecinas o sin color.

—¿Cómo ha sido la evolución de los pacientes diagnosticados?

—Todos los casos han evolucionado favorablemente. Algunos se han ingresado, sobre todo niños pequeños, para llegar al diagnóstico y se les ha dado seguimiento paulatinamente. Después que tienen el diagnóstico, no ha habido complicación alguna ni peligro para estos niños y jóvenes.

—¿Qué equipo está atendiendo esta situación epidemiológica?

—Tenemos un equipo conformado por médicos especialistas de la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología, el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, así como los médicos del departamento de Epidemiología y Asistencia Médica del Policlínico Centro en particular.

—¿Qué protocolo se sigue con los casos diagnosticados?

—A los casos diagnosticados se les indica aislamiento domiciliario y seguimiento del caso por su médico de familia. Mantenemos un sistema de vigilancia con búsqueda activa de casos en la comunidad y lugares aledaños, sobre todo también de niños o de jóvenes enfermos de esta localidad pero que estudian en otras escuelas. Hasta el momento no hemos tenido implicaciones en las escuelas de estos jóvenes.

—¿Qué medidas preventivas se han implementado?

—Se han tomado medidas, sobre todo con vendedores de alimentos ligeros en esta zona, evitando que puedan haber complicaciones o que surjan más casos a raíz de una contaminación que pueda existir en estos alimentos.

—¿Qué recomendaciones ofrece a la población?

—Exhortamos a la población que ante cualquier síntoma acudan a su médico o al policlínico para ser valorados y llegar a un diagnóstico. La población debe mantenerse activa en la vigilancia y, en caso de tener un enfermo en casa, deben mantener sus utensilios aparte y contar con cloro para la desinfección de los mismos.