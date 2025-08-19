Ganan Equipos Naciones a Seleccciones Avileñas

La Preselección de Béisbol Sub 23 que se prepara para el Campeonato premundial con escenario en Panamá en los próximos días derrotó con abultado marcador de 13-1 al equipo Ciego de Ávila (azul) en el primer partido de la copa de Béisbol Eddy Martin Sánchez que se celebra en Ciego de Ávila.

Los nacionales contaron con una fuerte ofensiva de 15 indiscutibles liderados por Harold Vázquez de 4 – 2 con dos cuadrangulares y cuatro carreras empujadas, con dos indiscutibles también se fueron en el partido Yasel Izaguirre, Reidel Sánchez, Euclides Pérez mientras Yuliesky Remón de 5-3 en el desafío.

Por el equipo avileño Jonathan Bridon Sarduy alineó como cuarto bate e inicialista y compilo de 4 – 2 con una empujada.

Tres lanzadores utilizaron los ganadores el abridor el zurdo Alex Guerra que soporto la única anotación de los avileños, Carlos Benavides ganador del desafío y el cerrador avileño Yunier Batista , mientras que otros tres pitchers lanzaban por Ciego de Ávila Leonardo Reyes, perdedor del encuentro, el jovencito Randy Alvarez y el Zurdo Javier Griñán.

Gracias Addel Dorta y Yasmany Ayón tenemos números finales:

– Final . C. H. E.

Sub 23 13-15-2

CAV. 1-5-3

G: Carlos Benavides

P: Leonardo Reyes

HR: Harold Vázquez (2)

A segunda hora los juveniles dirigido por Abeisy Pantoja se impusieron al otro plantel de Ciego de Ávila ocho carreras por cinco con ofensivas de 11 indiscutibles a pesar de los cinco errores que cometieron al al campo.