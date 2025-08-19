Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Deporte

Ganan Equipos Naciones a Seleccciones Avileñas

PorYoury Santana Gonzalez

Ago 19, 2025

La Preselección de Béisbol Sub 23 que se prepara para el Campeonato premundial con escenario en Panamá en los próximos días derrotó con abultado marcador de 13-1 al equipo Ciego de Ávila (azul) en el primer partido de la copa de Béisbol Eddy Martin Sánchez que se celebra en Ciego de Ávila.

Los nacionales contaron con una fuerte ofensiva de 15 indiscutibles liderados por Harold Vázquez de 4 – 2 con dos cuadrangulares y cuatro carreras empujadas, con dos indiscutibles también se fueron en el partido Yasel Izaguirre, Reidel Sánchez, Euclides Pérez mientras Yuliesky Remón de 5-3 en el desafío.

Por el equipo avileño Jonathan Bridon Sarduy alineó como cuarto bate e inicialista y compilo de 4 – 2 con una empujada.

Tres lanzadores utilizaron los ganadores el abridor el zurdo Alex Guerra que soporto la única anotación de los avileños, Carlos Benavides ganador del desafío y el cerrador avileño Yunier Batista , mientras que otros tres pitchers lanzaban por Ciego de Ávila Leonardo Reyes, perdedor del encuentro, el jovencito Randy Alvarez y el Zurdo Javier Griñán.

Gracias Addel Dorta y Yasmany Ayón tenemos números finales:
– Final . C. H. E.
Sub 23 13-15-2
CAV. 1-5-3
G: Carlos Benavides
P: Leonardo Reyes
HR: Harold Vázquez (2)

A segunda hora los juveniles dirigido por Abeisy Pantoja se impusieron al otro plantel de Ciego de Ávila ocho carreras por cinco con ofensivas de 11 indiscutibles a pesar de los cinco errores que cometieron al al campo.

Por Youry Santana Gonzalez

Entrada relacionada

Deporte

Lideran equipos Nacionales Copa de Béisbol Eddy Martín Sánchez

Ago 19, 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Deporte Destacada

Copa Eddy Martín Sánchez 2025, un tributo al legado del béisbol avileño

Ago 18, 2025 Youry Santana Gonzalez
Deporte

Clasifica equipo avileño de Fútbol Sala a siguiente etapa en el Campeonato Nacional

Ago 18, 2025 Youry Santana Gonzalez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Deporte

Lideran equipos Nacionales Copa de Béisbol Eddy Martín Sánchez

19 de agosto de 2025 Youry Santana Gonzalez
Cuba

Dispuestos para el debate del anteproyecto del Código de Trabajo

19 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Continúan en Cuba intervenciones preventivas contra las drogas

19 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Rehabilitan vegetación en dunas más altas del Caribe insular

19 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila