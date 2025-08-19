Lideran equipos Nacionales Copa de Béisbol Eddy Martín Sánchez

Los equipos sub 18 y la preseleccion sub 23 de nuestro país lideran la copa de Béisbol «Eddy Martín Sánchez «In memoria que transcurre con todo éxito en la estadio José Ramón Cepero de Ciego de Ávila.

Hoy martes en el segundo día de competencias los bisoños del sub 18 que dirige Abeisy Pantoja vencieron la ciego azul 6-4 con ofensiva de 9 imparables a pesar de sus tres errores al campo, departamento que tendrán que mejorar de cara al Campeonato Mundial de Japón pues han cometido 8 pifias en solo dos partidos .

Por su parte la pre sub 23 sique desborda al bate y fabricó hoy 15 anotaciones y va por 28 en dos juegos ahora ante el ciego Rojo con destaque para el jardinero de Santiago Raidel Sánchez con dos cuadrangulares.

Este Miércoles jugaran los equipos nacionales entre ellos y también lo harán los combinados avileños.

Addel Dorta Balmaceda anotador oficial del torneo nos envía los números Finales de los encuentros de hoy martes .

Primer juego:

– CAV A 4-7-3

SUB 18. 6-9-3

G: JESÚS LÓPEZ

P: YANKIEL TAMAYO.

Segundo juego

-CAV R. 0-4-2

SUB 23 15-11-1

G: LEE ANDY PLUMA

P: ROIBELIS LIRANZA

HR: RAIDEL SANCHEZ (2).

T.P

Sub 23. (2 – 0).

Sub 18 . (2 -0).

Ciego A. (0 -2).

Ciego R. (0 – 2).