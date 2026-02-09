Gobierno Provincial atiende más de 9600 ciudadanos en 2025

Con un 91 por ciento de las gestiones concluidas, el Departamento Independiente de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas en el Gobierno Provincial del Poder Popular cerró el año 2025 con un significativo volumen de trabajo, atendiendo a un total de 9629 ciudadanos, en cumplimiento de la Ley 167 del 2023.

Magdalena Díaz Matos, al frente de esta instancia, informó que de la cifra general, 6551 fueron quejas y 386 peticiones. De ellas, 5081 correspondieron a las oficinas municipales y provincial del Poder Popular, y 4548 a las entidades administrativas.

“Las personas tienen confianza hoy en nuestras oficinas”, aseguró Díaz Matos, quien destacó que la mayor parte de la atención se realiza de forma presencial (7424 entrevistas) o vía telefónica (1447). “El pueblo hoy cree en nuestro trabajo, porque se hacen los trámites de forma directa y en el momento”, subrayó.

Al cierre del período, se habían solucionado 8775 asuntos, quedando en proceso 854, principalmente relacionados con problemas de vivienda, “temas que se quedan en el proceso… para una nueva reevaluación cuando exista la posibilidad”, explicó la directiva, enfatizando que “esos casos nunca se quedan en el aire”.

Entre los asuntos más recurrentes que llevó la población a estas oficinas durante el año, Díaz Matos identificó el abasto de agua y el servicio eléctrico como temas diarios de atención. “Se busca una solución con la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, y se le da solución en la semana, de forma paulatina”, detalló, y ofreció el número telefónico 33227201 para gestionar estas quejas.

Otros temas frecuentes fueron las solicitudes de materiales de construcción, necesidad vivienda, y rehabilitación de hogares, así como los salideros y tupiciones de aguas albañales. También se recibieron numerosas inquietudes sobre la distribución de alimentos y el ciclo de la canasta básica normada, sobre la cual se mantiene un seguimiento para su cumplimiento.

Los municipios de Morón, Ciego de Ávila, Chambas, Primero de Enero y Venezuela fueron los de mayor incidencia en cuanto a casos atendidos. “Tenemos un grupo vía WhatsApp para interactuar permanentemente con los funcionarios y con los intendentes”, señaló Díaz Matos, quien añadió que ella interactúa de manera directa con los intendentes y, de ser necesario, con los presidentes de las Asambleas Municipales.

Entre los organismos que más gestiones reciben se encuentran Vivienda, Acueducto y Alcantarillado, Comunales, Trabajo y Seguridad Social, Educación y la Empresa Eléctrica.

La jefa del departamento recordó a la población las vías para hacer llegar sus preocupaciones: de forma presencial, cartas, llamadas telefónica, a través del Portal del Gobierno, por la prensa o mediante la plataforma Bienestar.

La atención al público es permanente de lunes a viernes, de 8:00 am. a 12:00 pm. y de 1:00 pm. a 5:00 pm., tanto en la oficina provincial como en las municipales. “Y no es que no estemos en otro horario, se atiende también los sábados”, aclaró Díaz Matos, reafirmando el principio que rige su gestión: “Todos somos servidores públicos, y como servidores públicos nos debemos al pueblo”.

Texto generado por IA, con información aportada por Magdalena Díaz Matos, jefa del Departamento Independiente de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas en el Gobierno Provincial del Poder Popular; y revisado por Invasor.