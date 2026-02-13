Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Sin dilación ni desespero: ahorro extremo y eficiencia

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 11, 2026

Todas las cuerdas se tensan. Es lógico. El David de estos tiempos enfrenta, sereno, a un Goliat con ínfulas de dominador planetario que esgrime un discurso fascista. El acoso reviste proporciones harto peligrosas.

Pero ni con auxilio de todas las felonías podrá detener el curso de la historia, aunque acuda a la intoxicación mediática, al poder de fuego más potente de la historia; dispuesto a violentar el destino del vecino pequeño en extensión territorial y número de habitantes que jamás será ni pretende erigirse en un peligro real para su existencia.

Cuba también extrema las cuerdas del ahorro de sus recursos, incluidos los energéticos. En medio de esas condiciones adversas, las autoridades han dejado bien claro que se concentrarán de lunes a jueves en las actividades administrativas fundamentales, la imperiosa necesidad de incrementar la producción de alimentos a nivel territorial y de garantizar el abasto de agua, la producción de medicamentos y servicios imprescindibles de la Salud Pública y el transporte, entre otros asuntos vitales, sin descuidar ni un minuto la preparación para la defensa.

El éxito de la resistencia creativa, a la que llama reiteradamente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, pasa por la utilización con eficiencia y austeridad de las fuentes energéticas disponibles y la búsqueda de alternativas locales, amén de que a persecución de buques que transportan combustible hacia Cuba, junto con el posicionamiento de unidades navales estadounidenses en el Caribe, dificultan las importaciones.

Se tensan todas las cuerdas, pero no se pierden la ecuanimidad, el valor y la inteligencia que demandan los tiempos heroicos. A la búsqueda de soluciones, a partir de la voluntad expresa de gobiernos, pueblos, entidades y amigos que hacen realidad la solidaridad internacional, debe sincronizarse el esfuerzo y la eficiencia en la producción y los servicios en cada escenario de la geografía nacional, provincial y local.

La unidad del pueblo en torno a su Partido y gobierno, imbuidos todos de una conciencia individual y colectiva del ahorro, y la potenciación creciente de las fuentes de energía renovable, harán de esta batalla desigual otra victoria de Cuba frente a las pretensiones hegemónicas del Goliat que nunca pudo ni podrá doblegarnos.

Tomado de Invasor 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Recibe periodista avileño premio en Concurso Nacional de Periodismo Histórico

Feb 11, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Heroísmo

Feb 11, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Acercará Florencia universidad al municipio

Feb 11, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Recibe periodista avileño premio en Concurso Nacional de Periodismo Histórico

11 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Deporte

Matanzas venció a Las Tunas en inicio de la gran final de la Serie Nacional

11 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

¿Qué ha sucedido en las primeras 24 horas de salida de la CTE Guiteras?

11 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Heroísmo

11 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila