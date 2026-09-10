Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Guayza D Frank apuesta por la identidad nacional

PorYasel Díaz Drago

Sep 9, 2026

El patio de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), en Ciego de Ávila, se vistió de gala para acoger una nueva presentación del reconocido grupo de modas Guayza D Frank. En un ambiente de celebración y arte joven, la cita se convirtió en un encuentro perfecto entre la moda y el público avileño.

Frank Pérez Perdomo, el artífice detrás de estas creaciones, demostró una vez más por qué su proyecto ha trascendido las fronteras de la isla. Las piezas presentadas no eran solo ropa, sino declaraciones de identidad: un viaje de lo holgado a lo ajustado, de lo sencillo a lo glamuroso, con un inconfundible toque de cubanía. Este sello distintivo también estuvo presente en las colecciones infantiles de la línea Guayza Kids.

El patio de la AHS, espacio habitual para la cultura avileña —que ha acogido desde conciertos de trovadores hasta ferias del libro— se transformó por unas horas en una pasarela de lujo. Los aplausos y vítores no se hicieron esperar mientras los modelos desfilaban, interactuaban con el público y respondían con gracia a la energía del espectáculo.

El espectáculo «Guayza Fashion Show» contó con la colaboración especial de los bailarines del proyecto Mixeliun Art Dance. Su propuesta contemporánea mostró en escena el poderío de los artistas a través de la técnica y el desempeño corporal, no solo entre coreografía y coreografía, sino también en la versatilidad del bailarín Jorge Gordillo, de la compañía Danza de los Placeres.

Este desfile forma parte de la constante labor del grupo creativo Guayza D Frank por llevar su arte a todos los rincones. Con 26 años de trayectoria, la agrupación demuestra que sigue siendo un referente de la alta costura en Cuba y en otros escenarios del mundo, donde ha conquistado premios en festivales dentro y fuera de la isla.

Por Yasel Díaz Drago

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Evalúan en Ciego de Ávila la implementación de las transformaciones económicas y sociales

Sep 10, 2026 Luis Falcon Saavedra
Ciego de Ávila Destacada Fotorreportaje

El pulmón de la ciudad clama por atención (+Fotos)

Sep 9, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

¿Seguimiento?

Sep 9, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Evalúan en Ciego de Ávila la implementación de las transformaciones económicas y sociales

10 de septiembre de 2026 Luis Falcon Saavedra
Cuba

Desde mi barrio junto a Fidel

9 de septiembre de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

La virgen de los mambises y del pueblo cubano

9 de septiembre de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Avanza implementación de nuevas formas de gestión en los servicios farmacéuticos

9 de septiembre de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila