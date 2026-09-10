Guayza D Frank apuesta por la identidad nacional

El patio de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), en Ciego de Ávila, se vistió de gala para acoger una nueva presentación del reconocido grupo de modas Guayza D Frank. En un ambiente de celebración y arte joven, la cita se convirtió en un encuentro perfecto entre la moda y el público avileño.

Frank Pérez Perdomo, el artífice detrás de estas creaciones, demostró una vez más por qué su proyecto ha trascendido las fronteras de la isla. Las piezas presentadas no eran solo ropa, sino declaraciones de identidad: un viaje de lo holgado a lo ajustado, de lo sencillo a lo glamuroso, con un inconfundible toque de cubanía. Este sello distintivo también estuvo presente en las colecciones infantiles de la línea Guayza Kids.

El patio de la AHS, espacio habitual para la cultura avileña —que ha acogido desde conciertos de trovadores hasta ferias del libro— se transformó por unas horas en una pasarela de lujo. Los aplausos y vítores no se hicieron esperar mientras los modelos desfilaban, interactuaban con el público y respondían con gracia a la energía del espectáculo.

El espectáculo «Guayza Fashion Show» contó con la colaboración especial de los bailarines del proyecto Mixeliun Art Dance. Su propuesta contemporánea mostró en escena el poderío de los artistas a través de la técnica y el desempeño corporal, no solo entre coreografía y coreografía, sino también en la versatilidad del bailarín Jorge Gordillo, de la compañía Danza de los Placeres.

Este desfile forma parte de la constante labor del grupo creativo Guayza D Frank por llevar su arte a todos los rincones. Con 26 años de trayectoria, la agrupación demuestra que sigue siendo un referente de la alta costura en Cuba y en otros escenarios del mundo, donde ha conquistado premios en festivales dentro y fuera de la isla.