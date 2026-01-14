Televisión Avileña

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Informa Radiocuba sobre interrupciones en señal de radio y televisión 

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 13, 2026

La División Provincial de Radiocuba en Ciego de Ávila informa a la población sobre interrupciones persistentes en los servicios de transmisión.

Desde hace varios días, se han registrado salidas del aire en las señales de Radio (en bandas AM y FM) y Televisión (analógica y digital).

La empresa atribuye estas fallas a dos factores principales: las afectaciones en el Sistema Electroenergético Nacional y la falta de combustible diésel para operar el Grupo Electrógeno de Emergencia del Centro Transmisor principal.

Estas interrupciones impactan no solo la cabecera provincial, sino también las transmisiones dirigidas a los municipios de Bolivia, Chambas, Florencia y al destino turístico de Jardines del Rey.

Radiocuba extiende una disculpa a la población por las molestias ocasionadas, pues aún no tiene una fecha estimada para la restauración total del servicio.

