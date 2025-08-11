Inician homenaje por el centenario del natalicio de Fidel

La jornada nacional de homenaje, en el sector de la construcción, por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, dio inicio con la celebración del acto central con motivo del 10 de agosto, Día del Trabajador Hidráulico, celebrado en el Complejo Jibacoa-Hanabanilla, del municipio de Manicaragua, en la provincia de Villa Clara.

Además del tributo al padre de la voluntad hidráulica, en víspera del aniversario 99 de su nacimiento, la conmemoración fue oportuna para la entrega del Sello Faustino Pérez a mujeres y hombres con 50 años de relevante trayectoria laboral en la gestión de los recursos hídricos; recibieron diplomas representantes de varias empresas destacadas, y fueron reconocidas las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas y Artemisa.

En coincidencia con el acto, se conmemoró el aniversario 63 de la fundación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). Su presidente, Antonio Rodríguez Rodríguez, y Misael Rodríguez Llanes, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (SNTC), destacaron en un comunicado enviado a los centros laborales del sector, que el mejor tributo consiste en continuar las obras sustentadas por un proceso inversionista eficiente que favorezca a más personas y mejore la calidad de vida en los barrios vulnerables.

Resulta estratégico trabajar en la eliminación de los salideros, las obstrucciones, las fosas vertiendo y garantizar la calidad de los mantenimientos a la infraestructura del organismo, precisa el documento.

Subraya el mensaje que, en medio de la contingencia energética de la nación, se requiere trabajar con agilidad y calidad en el cambio de la matriz energética, principalmente en estaciones de bombeo de agua potable, y mantener un elevado coeficiente de disponibilidad técnica de los equipos, con el apoyo de los innovadores en cada puesto de trabajo.

“Podemos decir con orgullo y emoción que el agua en Cuba está en buenas manos, queremos felicitar a los trabajadores por su voluntad, entrega, inteligencia, a quienes convocamos a seguir construyendo el futuro”, concluye el mensaje de los máximos dirigentes del INRH y el SNTC.

