Kamala Harris se ubica por delante de Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aventaja en dos puntos a su posible contrincante republicano Donald Trump, según un sondeo de Reuters/Ipsos realizado el lunes y el martes, tras la Convención Nacional Republicana en la que Trump aceptó formalmente la candidatura de su partido, y después de que Biden anunciara el domingo que abandonaba la carrera por la presidencia y apoyaba a Harris.

Harris, que ha asegurado este martes que cuenta con los apoyos suficientes para asegurar la nominación demócrata, aventaja a Trump con un 44% frente a un 42% en la encuesta nacional, una diferencia dentro del margen de error de 3 puntos porcentuales.

Harris y Trump estaban empatados a 44% en una encuesta del 15 y 16 de julio, y Trump lideraba por un punto porcentual en una encuesta del 1 y 2 de julio, ambas dentro del mismo margen de error.

Aunque las encuestas a escala nacional dan señales importantes del apoyo de los estadounidenses a los candidatos políticos, sólo un puñado de estados competitivos suele inclinar la balanza en el Colegio Electoral de Estados Unidos, que decide en última instancia quién gana las elecciones presidenciales.

La encuesta más reciente mostraba que el 56% de los votantes registrados estaban de acuerdo con la afirmación de que Harris, de 59 años, era «mentalmente aguda y capaz de afrontar retos», frente al 49% que decía lo mismo de Trump, de 78 años. Sólo el 22% de los votantes valora así a Biden.

Biden, de 81 años, puso fin a su intento de reelección tras un desastroso debate con Trump en el que tartamudeó y no logró rebatir agresivamente los ataques de Trump repletos de falsedades.

Cuando a los votantes de la encuesta se les incluyó en la pregunta al candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr., Harris aumentó su ventaja a Trump por 42% a 38%, una ventaja fuera del margen de error. Kennedy, al que favorece el 8% de los votantes en la encuesta, aún no se ha presentado a las elecciones del 5 de noviembre en muchos estados.

En el sondeo, realizado por Internet, participaron 1.241 adultos de todo el país, de los cuales 1.018 eran votantes registrados.

Los líderes demócratas en el Congreso apoyan su candidatura

Los líderes demócratas en el Congreso, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, han dado este martes su apoyo a la candidatura a la Casa Blanca de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, para la elección presidencial de noviembre. «Estamos rebosantes de emoción, entusiasmo y unidad», ha dicho Schumer en una declaración conjunta.

Aunque los líderes del partido decidieron no posicionarse en las primeras horas a favor de Harris, una abrumadora mayoría de cargos demócratas sí que apoyaron su candidatura. «Cuando hablé con ella (Harris) el domingo, me dijo que quería la oportunidad de ganar la nominación por sí misma y hacerlo desde la base, no de arriba hacia abajo. Hakeem y yo lo respetamos profundamente», ha afirmado Schumer.

Anoche, Harris también se aseguró el apoyo de una mayoría de los delegados que elegirán al candidato demócrata en las próximas semanas, cerrando la puerta del todo a que algún rival intentase hacerle sombra. Con la candidatura virtualmente en el bolsillo, Schumer, líder de la mayoría en el Senado, y Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, también se posicionaron este martes del lado de la vicepresidenta.

Tomado de Cubadebate