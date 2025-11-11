Televisión Avileña

La triste novela de los juegos confiscados

Nov 10, 2025

Entre los elementos negativos de la actual temporada en la serie nacional ha salido a relucir un nuevo mal para la pelota cubana: los juegos confiscados por jugador impropio, algo impensable una decada atrás, pero presente en nuestro clásico doméstico más de lo permisible.

Este domingo, las Avispas de Santiago de Cuba derrotaron sobre el terreno, por 8-6, a los Gallos de Sancti Spíritus en el José Antonio Huelga, pero su triunfo fue confiscado por utilizar un jugador impropio; el pitcher Rafael Castillo vino en la novena entrada y no estaba declarado para jugar, error que no solo les costó la derrota, si no que los sacó de la zona de clasificación en la contienda.

No es la primera vez que le sucede a Santiago de Cuba en la serie,  pero sí la primera en que utilizan un jugador inhabilitado y terminan ganando el partido. Por lo que en las ocasiones previas a las estadísticas va el uso del jugador impropio, pero no la confiscación del partido.

De acuerdo con  los datos de Arnelio Álvarez, han sido cuatro los juegos confiscados en lo que va de Serie Nacional, Camagüey ha perdido dos por esta causa y Mayabeque ha ganado la misma cantidad.  Los juegos  #58 (may-ind), #140 (may-cmg), #246 (hol-cmg) y #422  (ssp-scu) fueron ganandos por los segundos equipos mencionados sobre el terreno, pero la victoria correspondió a sus rivales por la mencionada violación del Reglamento.

Son situaciones lamentables, pues ponen en evidencia el desconocimiento del Reglamento de la competencia y tiran por tierra el desempeño de los atletas que sudaron el juego sobre el terreno.

La jornada dominical dejó a los líderes holguineros a las puertas de las 30 victorias y dio entrada a los Elefantes de Cienfuegos a la zona clasificatoria, premio a su buen desempeño en la temporada.

26 de Julio C H E
ART 101 000 100 3 9 2
HOL 250 010 02x 10 16 0
G: L. Caser (2-2). P: J. Valencia (0-1). Js: J. Rodríguez (2) Jrs: L. Cedeño, Y. González.

 

 

Latinoamericano C H E
IND 000 010 140 6 7 2
CMG 000 010 000 1 5 1
G: R. Barreto (5-0) P: J. Lugo (1-3) Jrs: Y. La O, A. Hechavarría
5 de Septiembre C H E
CFG 000 104 056 16 16 2
GTM 010 100 311 7 10 3
G: L. Serpa (1-0). P: J. Téllez (0-6). Js: K. González (1)
Julio A. Mella C H E
LTU 000 201 030 6 12 4
MTZ 010 320 05x 11 10 0
G: S. Iturralde (6-1). P: R. Díaz (6-2). Jrs: Y. Rondón, H. Videt, J. Noroña
José R. Cepero C H E
CAV 401 100 200 8 12 2
IJV 000 000 000 0 5 1
G: K. Soto (2-2). P: R. Rodríguez (2-6). Jrs: A. Jiménez, D. Ibáñez
José A. Huelga C H E
SSP 050 100 000 6 12 2
SCU 002 400 11x 8 10 1
El juego se le fue confiscado a SCU por usar un jugador impropio

