Melissa mueve el calendario de la Serie Nacional de Béisbol

El reciente paso por el oriente del país del huracán Melissa dejó en pausa la Serie Nacional durante una semana, e incluso, no permitió que se celebrara en tierras holguineras un fin de semana de las estrellas que había acogido con mucho interés la fiel afición de los Cachorros.

El reinicio de la temporada está previsto para el próximo martes 4 de noviembre, no sin antes realizar varios ajustes en el calendario. Con las afectaciones severas en la región oriental, donde se viven jornadas de recuperación tras el paso de Melissa, el cronograma de la Serie tuvo que ser reordenado para evitar acciones iniciales en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Según informó la Comisión Nacional de Béisbol, se ha tomado la decisión de adelantar la subserie número 11 del campeonato (inicia el martes), y luego jugar la serie particular número 12. A continuación de esas dos semanas, asegura la nota, se retomará la subserie número diez.

A continuación, los partidos de las tres subseries reprogramadas (Siempre el primer equipo como local):

Subserie 11 (4-9 noviembre)

Artemisa-Holguín, Industriales-Camagüey, Mayabeque-Granma, Cienfuegos -Guantánamo, Villa Clara-Pinar del Río, Sancti Spíritus-Santiago de Cuba, Ciego de Ávila-Isla de la Juventud y Las Tunas-Matanzas.

Subserie 12 (11-16 noviembre)

Pinar del Río-Guantánamo, Villa Clara-Mayabeque, Artemisa-Santiago de Cuba, Ciego de Ávila-Cienfuegos, Isla de la Juventud-Granma, Camagüey-Sancti Spíritus, Industriales-Las Tunas y Holguín-Matanzas.

Subserie 10 (18-23 noviembre)

Pinar del Río-Mayabeque, Camagüey-Las Tunas, Artemisa-Sancti Spíritus, Granma-Ciego de Ávila, Isla de la Juventud-Cienfuegos, Santiago de Cuba-Holguín, Matanzas-Industriales y Guantánamo-Villa Clara.

Suspenden Juego de las Estrellas

En cuanto al Juego de las Estrellas, asignado a Holguín, refiere la nota, la decisión que se tomó fue la de no celebrarlo, y priorizar la recuperación del calendario regular. Además, se explica, se buscó no someter a la provincia a exigencias de ese tipo en medio de las actuales condiciones.

Asimismo, la Comisión Nacional de Béisbol reconoció el entusiasmo con que sus autoridades abrazaron la designación de ese territorio, a tono con las razones que la sustentaron.

Tomado de Juventud Rebelde