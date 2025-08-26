Misión de Cuba ante la ONU rinde homenaje a Fidel Castro

Representantes de diversas organizaciones solidarias de Estados Unidos rindieron homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, en Nueva York.

El acto, en ocasión de los 99 años del natalicio de Fidel, se inscribió además en el ciclo de actividades por su centenario, a celebrarse el 13 de agosto de 2026, indicó una nota diplomática que cita la agencia de noticias Prensa Latina en un despacho fechado en Nueva York.

En sus palabras de bienvenida, el representante permanente de Cuba, embajador Ernesto Soberón, destacó las cualidades y visión, así como la vigencia del pensamiento de una de las personalidades más destacadas del siglo XX y lo que va del XXI.

Durante el emotivo evento se resaltó la impronta internacionalista de la Revolución cubana, concebida por Fidel como un deber moral y una responsabilidad histórica, así como el papel fundamental de los movimientos de solidaridad en la defensa de la soberanía de los pueblos y en la construcción de un orden mundial más justo.

Reiteraron el compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación y los lazos de amistad entre Cuba y los pueblos del mundo.

Además, se recordaron los aportes de Cuba en apoyo a la autodeterminación de los pueblos, la labor educativa y médica en decenas de países y la creación del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias «Henry Reeve» fundado por Fidel el 19 de septiembre de 2005.

El Inglesito, como apodaban sus compañeros de armas a Henry Reeve, nació el 4 de abril de 1850 en Nueva York. Voluntariamente, con apenas 19 años, se unió a la causa de la emancipación de Cuba en la Guerra de los Diez Años (1868-1878), donde llegó a alcanzar el grado de general de brigada del Ejército Libertador.

