Nota informativa de la Fiscalía General de la República

La Fiscalía General de la República controla el proceso penal radicado por el Órgano Especializado de Investigación Criminal de Delitos contra la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, para investigar el intento de infiltración en el territorio nacional ocurrido en la mañana del 25 de febrero por la zona norte de la provincia Villa Clara, con el propósito de realizar actos terroristas.

Han sido instruidos de cargo seis imputados por delitos de terrorismo, previstos en el Código Penal. La Fiscalía dispuso su aseguramiento con la medida cautelar de prisión provisional.

Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía velará por el cumplimiento del debido proceso, y concluidas las investigaciones adoptará las decisiones procesales correspondientes.

La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

3 de marzo de 2026

Tomado de Granma