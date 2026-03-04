Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Nota informativa de la Fiscalía General de la República

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 3, 2026

La Fiscalía General de la República controla el proceso penal radicado por el Órgano Especializado de Investigación Criminal de Delitos contra la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, para investigar el intento de infiltración en el territorio nacional ocurrido en la mañana del 25 de febrero por la zona norte de la provincia Villa Clara, con el propósito de realizar actos terroristas.

Han sido instruidos de cargo seis imputados por delitos de terrorismo, previstos en el Código Penal. La Fiscalía dispuso su aseguramiento con la medida cautelar de prisión provisional.

Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía velará por el cumplimiento del debido proceso, y concluidas las investigaciones adoptará las decisiones procesales correspondientes.

La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

3 de marzo de 2026

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Autorizan cuidados a adultos mayores y discapacitados al sector privado

Mar 3, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Otorgan Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida a Tubal Páez Hernández

Mar 3, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

De la Ley a la “práctica”

Mar 3, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada

Autorizan cuidados a adultos mayores y discapacitados al sector privado

3 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Otorgan Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida a Tubal Páez Hernández

3 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Nota informativa de la Fiscalía General de la República

3 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

De la Ley a la “práctica”

3 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila