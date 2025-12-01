Inician jóvenes expedición Mis manos por Cuba

Un grupo multidisciplinario de jóvenes especialistas inició la expedición Mis manos por Cuba, con el propósito de fomentar el debate en universidades del país sobre el Programa de Gobierno destinado a corregir distorsiones y reimpulsar la economía, precisó el periódico Juventud Rebelde.

La expedición fue abanderada en la sede del Ministerio de Economía y Planificación por Joaquín Alonso Vázquez, ministro del sector, y Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Durante el acto, Estévez Echevarría exhortó a los participantes a aportar criterios desde cada espacio para robustecer el Programa de Gobierno, en correspondencia con el complejo escenario económico actual.

La iniciativa busca canalizar conocimientos y energía de los estudiantes en defensa del proyecto de desarrollo nacional. Jóvenes de organismos vinculados al diseño y ejecución del Programa, como los ministerios de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Relaciones Exteriores, Finanzas y Precios, Energía y Minas, Trabajo y Seguridad Social, además del Banco Central, se organizaron en cuatro grupos para recorrer universidades.

Más allá del intercambio teórico, la expedición pretende identificar tesis de grado, proyectos y experiencias que puedan integrarse directamente a la implementación de los frentes estratégicos del Programa.

En las brigadas universitarias se conformarán espacios reducidos de hasta 30 estudiantes, con la participación de líderes de la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación Estudiantil Universitaria y autoridades de gobiernos locales, lo que favorecerá un diálogo franco y productivo.

Como parte de la preparación previa, Alonso Vázquez explicó a los expedicionarios los ejes centrales del documento programático que se mantiene en análisis hasta el 30 de diciembre.

Mis manos por Cuba se consolidó como puente entre la visión de país, la capacidad innovadora y el impulso de la juventud para protagonizar nuevos debates colectivos.

Tomado de ACN