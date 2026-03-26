El Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) «General Ángel del Castillo Agramonte» ubicado en el municipio de Majagua, en la central provincia de Ciego de Ávila, se encuentra sincronizado y en fase de prueba al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Tras el montaje y cableado de los contenedores tecnológicos, las cajas concentradoras y los dos inversores, se hizo realidad la puesta en marcha del PSFV. Su cronograma de ejecución comenzó en febrero del año anterior.

El proceso inversionista supera el 90 por ciento de ejecución de la obra civil. En estos momentos, expertos de varias empresas de Ciego de Ávila y Camagüey, junto con asesoría técnica extranjera, trabajan en las operaciones de sincronización correspondientes a la primera etapa.

Bajo el intenso sol, técnicos generales y superiores de diferentes organismos supervisan paso a paso el funcionamiento de la instalación, la cual opera hasta el momento con normalidad.

La colaboración de los especialistas procedentes de la República Popular China, ha sido de vital importancia para la comprobación del buen estado de montaje y la efectividad técnica del proyecto, así como, para su sincronización.

La colaboración de los especialistas procedentes de la República Popular China ha sido de vital importancia para comprobar el correcto montaje y la efectividad técnica del proyecto, así como para su sincronización.

Miguel Mustelier García, especialista de la Dirección Nacional de Fuentes Renovables de Energía de la UNE, explicó que, una vez culminada la primera fase, los asesores chinos serán los encargados de capacitar al personal que operará la instalación.

Asimismo, dijo que quedará pendiente para una segunda etapa la instalación de todo el sistema automático para el control y supervisión de las variables del parque, las cuales serán monitoreadas desde el despacho provincial y desde el nacional de carga.

El emplazamiento majagüense, con una capacidad de generación de 5 megavatios, forma parte de un donativo de la República Popular China. Como novedad destaca la incorporación de 1 megavatio de almacenamiento de energía, lo que permitirá garantizar un mejor suministro eléctrico a la población de ese territorio, así como a los sectores priorizados de la economía y los servicios.

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Noveno párrafo (cierre)

Con la sincronización del PSFV «General Ángel del Castillo Agramonte», el estado cubano muestra una vez más la voluntad de aliviar la tensa situación con la generación eléctrica, diversificar las fuentes de energía renovable y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

· Está bien redactado. Solo un pequeño detalle: “tensa situación con la generación eléctrica” puede entenderse, pero es más preciso tensa situación en la generación eléctrica o con el suministro eléctrico.

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Palabras clave

Están bien seleccionadas, aunque “UNE” aparece en el texto pero no se aclara su significado. Si el medio ya lo da por conocido, puede mantenerse.

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Resumen de correcciones principales

1. Comas: evitar separar sujeto y verbo, y eliminar comas antes de “así como” y después de “que” en estilo directo.

2. Puntuación: cambiar “; y” por punto y seguido o coma + “y”.

3. Repeticiones: reducir el uso de “sincronización” y “PSFV” en exceso (aunque en periodismo técnico a veces es inevitable).

4. Términos técnicos: usar megavatios, almacenamiento, obra civil según el contexto.

5. Fluidez: dividir oraciones muy largas (especialmente en párrafos 2, 3 y 5).

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Si lo deseas, puedo entregarte una versión completamente corregida del texto con los cambios aplicados para que compares.