Prestan atención diferenciada a embarazadas con riesgos en Morón

Una atención diferenciada a las embarazadas con riesgos, a partir de la atención primaria en los consultorios médicos, prestan en el municipio avileño de Morón los diferentes factores que intervienen en el programa materno infantil, con el propósito de garantizar el nacimiento a término y sin complicaciones.

Insisten en los casos de pacientes que en la adolescencia se hayan embarazadas, el riesgo que ello significa y el seguimiento por parte del médico y la enfermera, así como el papel de la familia y la comunidad en el sentido de la responsabilidad y el control para evitar el bajo peso o malformaciones en los infantes.

Las autoridades de la salud reconocen la dedicación por parte de los trabajadores del sector desde los barrios y comunidades, en los consultorios, hogares maternos y demás instalaciones, para prestar la máxima atención a las embarazadas con riesgos y a todas en general, con el propósito de garantizar lo establecido por el programa materno infantil.

