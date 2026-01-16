Raúl encabeza última guardia de honor a caídos en Venezuela

Como parte del sentido homenaje del pueblo a los héroes caídos en feroz combate en Venezuela, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana, acompañado por el Presidente Miguel Díaz-Canel, encabezó este jueves la última guardia de honor a los combatientes caídos en Venezuela, en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Seguidamente, frente a cada una de las urnas Raúl rindió tributo, pues en ellas reposan 32 valerosos compañeros, convertidos en símbolos de la estirpe mambisa y rebelde de los cubanos.

También les tributaron honores a nuestros mártires integrantes del Buró Político, otros dirigentes del Partido, del Estado, del Gobierno, de las organizaciones políticas y de masas, así como jefes principales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Ni la lluvia persistente que acompañó a los capitalinos durante casi todo el día impidió que miles de mujeres y hombres se sumaran a la jornada de honor y gloria en la que Cuba abrazó a sus héroes.

Durante todo el día, el pueblo habanero en representación de Cuba, rindió sentido homenaje a los 32 compatriotas víctimas del artero ataque estadounidense a Venezuela en el que resultó secuestrado el presidente constitucional de esa nación Nicolás Maduro Moros.

En la mañana de este jueves Cuba recibió, en el Aeropuerto Internacional José Martí, a los bravos combatientes caídos en Venezuela durante la agresión del gobierno de Estados Unidos. Y allí acudieron a rendirles el primer homenaje póstumo el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana; y el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La ceremonia militar de recibimiento a los compañeros que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber, contó también con la participación de los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda; y los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, respectivamente

El tributo sumó a otros miembros del Buró Político; de manera especial estuvo presente el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura; y el embajador en Cuba de la República Bolivariana de Venezuela, Orlando Maneiro Gaspar.

Hoy habrá una marcha del pueblo combatiente y homenaje póstumo a los caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela y de compromiso con la patria en la tribuna antiimperialista José Martí, de La Habana, e igualmente se efectuarán actos con igual sentido patriótico en el resto del país.

Tomado de ACN