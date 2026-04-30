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Realizan jornada de trabajo voluntario en saludo al Primero de Mayo

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 29, 2026 #Ciego de Ávila, #clase obrera, #Majagua, #parque solar fotovoltaico, #Primero de Mayo, #Proletariado

La Central de Trabajadores de Cuba del municipio de Majagua, ubicado en la central provincia de Ciego de Ávila, organizó una jornada de trabajo voluntario en el Parque Solar Fotovoltaivo «Ángel del Castillo Agramonte», en saludo al Día Internacional del Proletariado.

Bajo la consigna «A la Patria se defiende», las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, junto a dirigentes sindicales y trabajadores de diferentes organismos, contribuyeron durante la jornada al saneamiento y embellecimiento del lugar, con el objetivo de dejar todo listo para su inauguración el próximo 30 de abril.

El parque solar fotovoltaico, de 5 megavatios (MW) de potencia, constituye una obra de impacto social destinada a mejorar la calidad de vida de la población.

Su ejecución y puesta en marcha forman parte del plan de obras a inaugurar en el territorio en saludo a la celebración de la clase obrera.

Como parte de las actividades para conmemorar la fiesta del proletariado, el movimiento sindical majagüense impulsa múltiples tareas, entre las que se destacan el estímulo a los más destacados trabajadores, el mejoramiento de centros laborales y el aporte a tareas de vital importancia para la sociedad.

Con estas acciones, el movimiento obrero reafirma su compromiso con la producción, la higienización de espacios sociales y el fortalecimiento de la unidad sindical, en vísperas de la celebración del Primero de Mayo.

 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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