Recibió Díaz-Canel a delegación de empresarios chinos del sector azucarero

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ago 29, 2025

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogó en la tarde de este jueves con Zhang Anming, director general adjunto de Guangxi State Controlled Capital Operations Group Limited, un grupo estatal chino con el cual se evalúa la realización de proyectos conjuntos para la recuperación de la agroindustria azucarera cubana.

Al dar la bienvenida a la delegación, el Jefe de Estado destacó la significación de la visita, a partir de la cual se da continuidad a los acuerdos y consensos a que se han llegado con su homólogo, el presidente Xi Jinping, quien ha mostrado una enorme sensibilidad hacia los problemas de Cuba y ha potenciado proyectos de beneficio mutuo en el orden económico y comercial.

En sus palabras, el mandatario cubano reconoció que la región autónoma Guangxi, donde está enclavado el grupo empresarial, es la de mayor experiencia en el cultivo y procesamiento de caña de azúcar en China, y allí se aplican novedosas técnicas y se desarrollan equipos, implementos e insumos para esas producciones.

De igual forma, subrayó la importancia para ambos países de que en esta primera visita a Cuba de representantes del Grupo, se haya potenciado el trabajo con los centros científicos y de investigación, así como el recorrido por escenarios donde se desarrollarán las principales acciones productivas.

Tras hacer un breve recuento a su interlocutor sobre el desarrollo histórico de la agroindustria azucarera en Cuba, el Presidente Díaz-Canel refirió que en medio de la actual situación económica ha sido muy difícil para el país revertir el proceso de deterioro tecnológico que ha tenido un reflejo tanto en la industria como en la agricultura.

Asimismo, comentó acerca de las potencialidades de infraestructuras, suelos y recursos humanos que existen en la Mayor de las Antillas para recuperar los niveles de producción de azúcar, en lo cual también tiene un papel fundamental el vínculo que se fomenta entre la agroindustria azucarera y las universidades cubanas.

Como parte de su visita a Cuba, que inició el pasado martes y se extenderá hasta el próximo sábado, la delegación china recorrerá varios centrales del centro del país para evaluar las potencialidades que en ellos existen.

Estuvieron presentes en el encuentro, entre otros representantes del Gobierno cubano, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz; el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, y el presidente del Grupo Azucarero AzCuba, Julio Andrés García Pérez.

Tomado de Granma

