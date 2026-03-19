Comenzó en Morón Copa de Fútbol 13 de Marzo

Con la participación de cuatro equipos en representación de diversas áreas, comenzó en el CV Deportivo Sergio Alonso Grandal, del municipio avileño de Morón, la Copa de Fútbol Trece de Marzo.

El evento se extenderá hasta el mes de mayo, por lo que incluirá una gran cantidad de partidos para cada escuadra, lo que contribuirá al desarrollo de los jóvenes atletas.

Los conjuntos participantes son Micro Distrito Norte, El Gallo, El Vaquerito y el representante del Consejo Popular de Patria.

Según el cronograma, se efectuarán dos encuentros los martes y jueves, para definir la posición de cada equipo en los cruces de semifinal, y los ganadores discutirán el título.