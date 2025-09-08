Resaltan en Cuba labor de periodistas en Día Internacional

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió saludos y resaltó hoy la labor de la prensa nacional, con motivo del Día Internacional del Periodista.

En la red social X, el jefe de Estado destacó la profesionalidad y compromiso de los periodistas cubanos “para la imprescindible comunicación del Partido y el Gobierno con el pueblo”.

Desde esa plataforma, el primer ministro Manuel Marrero envió felicitaciones a los profesionales de la prensa, a quienes calificó como imprescindibles “en la batalla actual de la verdad contra la desinformación y la manipulación”.

El Día Internacional del Periodista se celebra en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fucik, escritor y periodista checo, que fue ejecutado por los nazis en 1943.

La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión.

Tomado de Prensa Latina