Resaltan en Cuba labor de periodistas en Día Internacional

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 8, 2025
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió saludos y resaltó hoy la labor de la prensa nacional, con motivo del Día Internacional del Periodista.

En la red social X, el jefe de Estado destacó la profesionalidad y compromiso de los periodistas cubanos “para la imprescindible comunicación del Partido y el Gobierno con el pueblo”.

Desde esa plataforma, el primer ministro Manuel Marrero envió felicitaciones a los profesionales de la prensa, a quienes calificó como imprescindibles “en la batalla actual de la verdad contra la desinformación y la manipulación”.

El Día Internacional del Periodista se celebra en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fucik, escritor y periodista checo, que fue ejecutado por los nazis en 1943.

La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión.

Tomado de Prensa Latina

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Intelectuales avileños rinden homenaje póstumo al historiador Eduardo Torres Cuevas

Sep 8, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

Fidel, el arte de la palabra (+Video)

Sep 8, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Iniciará Majagua proceso de consulta del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo

Sep 8, 2025 Yeilys Rodríguez

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Intelectuales avileños rinden homenaje póstumo al historiador Eduardo Torres Cuevas

8 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

Fidel, el arte de la palabra (+Video)

8 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Resaltan en Cuba labor de periodistas en Día Internacional

8 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Iniciará Majagua proceso de consulta del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo

8 de septiembre de 2025 Yeilys Rodríguez