Respaldan ingenieros avileños desarrollo social y económico

El compromiso de la Empresa de Construcción y Montaje (Conavil) y la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, con la solución a problemas y el mejoramiento continuo del desempeño en la esfera constructiva, fue ratificado al celebrarse hoy el Día del Ingeniero Cubano.

Así lo confirman ponencias presentadas por estudiantes de las carreras de ingeniería Civil e Hidráulica durante el II Evento Edificando el Mañana, auspiciado por la referida entidad constructora y la Facultad de Ciencias Técnicas de la casa de altos estudios avileña.

En diálogo con Invasor, José Iván Luis Castro, director técnico de Conavil, explicó que los trabajos abordaron temas como el uso de las fuentes renovables de energía, las construcciones sostenibles, la gestión vial, fabricación de viviendas a partir de contenedores y el sistema constructivo FORSA, basado en el uso de muros de concreto armado que trabajan principalmente a tensión plana.

Con la participación de miembros de la Junta Directiva Provincial y asociados a la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (Unaicc), el encuentro suscitó debates encaminados a continuar en la búsqueda de alternativas ante dificultades que surgen durante la ejecución de obras de interés económico y social.

Numerosos participantes coincidieron al señalar la importancia de sistematizar encuentros de este tipo, con la participación de empresas, inversionistas y factores decisores, cuyos criterios técnicos y profesionales favorecerán la eficiencia y eficacia en los procesos inversionistas.

Luis Castro subrayó que los doctores en Ciencias Yurisbel Gallardo Ballat y Óscar Geraldo Valentín Paz, rector de la Universidad de Ciego de Ávila y destacado académico de la Universidad de Chapingo, en México, respectivamente, prestigiaron el evento con su presencia e intervenciones que contribuyen a promover el desarrollo sostenible en esa esfera.

En esta oportunidad, la filial provincial de la Unaicc otorgó el Premio Vida y Obra, en su edición correspondiente a 2025, al destacado ingeniero civil Aníbal Rodríguez Valdés, con relevante trayectoria en el gremio y asociado por más de cuatro décadas a esa organización.

Asimismo, rindieron merecido homenaje a dos asociados que fallecieron recientemente, los ingenieros Roberto Ramírez Rodríguez y Domingo García Aguilar.

Ramírez Rodríguez y García Aguilar ejercieron con éxito y realizaron numerosos aportes al progreso económico y social desde su labor en empresas vinculadas a los sectores constructivo e hidráulico, además de contribuir a la formación de las nuevas generaciones de profesionales.

Ellos, al igual que las víctimas de la reciente agresión militar del gobierno estadounidense a la República Bolivariana de Venezuela, merecieron un minuto de silencio que demuestra profundo respeto y admiración.

El Día del Ingeniero Cubano quedó instituido el 11 de enero de 1946, en homenaje al nacimiento de Francisco de Albear y Fernández de Lara (1816-1887), autor de numerosas obras de beneficio social en Cuba, contemplado el acueducto de La Habana, que lleva su nombre, que resultó premiado en París, Francia, por sus soluciones técnicas.

Tomado de Invasor