Tigres vencen a Toros en segundo encuentro de la subserie particular de béisbol

Los Tigres de Ciego de Ávila igualaron la serie particular ante los Toros de Camagüey, con una victoria por bando, al imponerse, este miércoles, siete carreras por 4 en el estadio José Ramón Cepero, en el marco de la Serie Nacional de Béisbol.

En un partido que concluyó pasadas las 6 de la tarde, la tropa de Danny Miranda anotó 3 carreras en el mismo primer episodio ante José Ramón Rodríguez, tomando una ventaja temprana que no relinquieron en ningún momento del desafío.

Otras dos carreras en el cuarto, una en el sexto y una más en el séptimo sentenciaron el encuentro.

El equipo avileño conectó 10 hits indiscutibles frente a cuatro lanzadores camagüeyanos. Osmany Linares destacó con tres, mientras que Alfredo Ramos aportó dos, incluido su segundo cuadrangular del torneo.

El novato Erisdel Martínez trabajó bien durante 3 entradas y dos tercios, permitiendo 4 hits y dos carreras. Aunque tuvo que abandonar en el cuarto inning, dejó el juego a favor de su equipo.

A partir de ahí, los Tigres apostaron por su relevista de confianza, Yunier Batista, quien en 5 entradas y dos tercios permitió dos anotaciones, con 5 hits, un ponche y dos boletos, acreditándose así su tercera victoria de la serie.

Con estos resultados, Tigres (4-8) y Toros (7-4) jugarán su tercer compromiso este jueves, desde el José Ramón Cepero, a las 2 de la tarde.