Trabajan especialistas de la Salud Pública en Chambas para prevenir la Brucelosis

Especialistas de la Salud Pública del municipio de Chambas, realizan charlas educativas para prevenir la Brucelosis en el territorio, al ser una enfermedad que afecta a los seres humanos en el país.

En este accionar se realizaron los encuentros en los consultorios del médico de la familia, la casa de abuelos y en el círculo infantil Sueños Martiano, todos pertenecientes al área de la policlínica Julio Castillo de la ciudad.

La ocasión fue propicia para informar la necesidad de hervir bien la leche, al ser distribuida a los puntos de ventas sin ser pauterizada, método necesario para impedir la transmisión de la misma.

Además, alertan cómo la enfermedad es transmitida a los seres humanos por contacto con animales infestados y por el consumo de productos lácteos no procesados con la calidad que requieren.

En cada charla educativa en estos centros asistenciales, se explicó con gran claridad, la necesidad de visitar al médico, si presentan síntomas de Brucelosis, como fiebres intermitentes, sudoraciones profundas, fatigas extremas, dolor articular y muscular, pérdida de apetito o debilidad y, a la vez, hicieron una alerta a los trabajadores con riesgo, para que utilicen guantes y tapabocas. También, realizar la vacunación del ganado, acciones muy importantes para lograr éxito en la nueva batalla por la salud del pueblo.

Magdelisis García Quintero, responsable del departamento de promoción y Educación para la Salud en el noroeste avileño, destacó que estas charlas educativas se extenderán a todos los consejos populares del municipio, por la necesidad de evitar esta enfermedad, que afecta cualquier sistema de órganos y el contacto con animales domésticos, puede convertirse en reservorios de bacterias.

García Quintero amplió explicando “contamos con una coordinación intersectorial y se trabaja de conjunto con Salud animal y la agricultura, para mantener la vigilancia a través de estos encuentros y pesquisas periódicas, y así no contraer la enfermedad»

Exhortó a los presentes en cada charla educativa a hacer una elección consiente de los alimentos, los quesos que sean de origen confiable y estar atentos a síntomas gripales persistentes, pero lo más eficaz es la eliminación de las infecciones de animales.

Tomado de Invasor