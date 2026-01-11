Televisión Avileña

Analizan en Majagua Plan y Presupuesto para 2026

PorYeilys Rodríguez

Ene 9, 2026 #asamblea, #carbón vegetal, #educación, #Majagua, #PCC, #Poder Popular, #Políticas Sociales, #Presupuesto del Estado, #Salud

Durante la XXV Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el municipio avileño de Majagua, se recalcó que el Presupuesto del Estado ratifica su validez como soporte financiero que asegura la concreción del Plan de la Economía.

En tal sentido sus miembros analizaron cómo en medio de un escenario complejo de limitaciones financieras y tensión en la economía se requiere de una administración rigurosa y eficiente de los recursos, y de la participación de la población en el control popular.

En el encuentro se conoció que el presupuesto para el 2026 decrece en unos siete millones de pesos en comparación al año anterior, situación que, según los presentes, conlleva a incrementar los ingresos de acuerdo con las prioridades establecidas y las potencialidades locales.

Para ello requiere gran importancia las decisiones en torno al uso de la contribución territorial para impulsar el desarrollo, la producción de alimentos, con énfasis en el carbón vegetal y la miel de abejas, la captación de ingresos y el cumplimiento de la política fiscal.

Otro de los objetivos analizados por los representantes del pueblo fue el comportamiento de las Políticas Sociales. Allí, se patentizó que doscientas 31 familias en condiciones de vulnerabilidad muestran hoy transformaciones positivas.

En la asamblea, la cual estuvo presidida por Denier Bertolis Pérez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el territorio, se presentaron dos nuevos miembros electos en el consejo popular de Orlando González, quienes realizaron el juramento correspondiente.

Al concluir la jornada se insistió en que el presupuesto para el 2026 afianza la política fiscal orientada a preservar los programas y servicios sociales básicos, y asegura la protección de sectores vitales como la Salud y Educación.

 

