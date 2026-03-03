UJC en Ciego de Ávila inicia Proyecto Mi Fidel

La unión de Unión de Jóvenes Comunistas en Ciego de Ávila inició el proyecto Mi Fidel, dedicado a crear la participación de la juventud en sitios vinculados a la historia local o con realce en el pasado nacional.

Javier Águila Crespo, funcionario del Comité Provincial de la UJC, explicó que la iniciativa se inició este 24 de febrero, en homenaje al 158 aniversario del Grito de Baire, con el cual se reiniciaron las luchas por la independencia de Cuba.

«El proyecto busca relacionar a los jóvenes con la historia en general -explicó Javier-; pero también con la historia local, con la que tiene al alcance de la mano; porque muchas veces caminamos por un lugar que tiene con un significado, donde ocurrieron hechos importantes y se conocen poco».

Con la apoyo de miembros de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y la Sociedad Cultural José Martí, el proyecto Mi Fidel se concibe como una presentación en los lugares acompañados de breves descripciones del sitio y anécdotas de lo ocurrido.

Está primera edición comenzó con una ofrenda floral en el busto al Apóstol en el parque Martí y continuó con un recorrido por el Museo Provincial de Historia coronel Simón Reyes Delgado.

Luego siguió en el sitio donde el combatiente Jesús Suárez Gayol protagonizó una protesta contra la dictadura de Batista y con una parada en la tarja que señala el lugar donde el 7 de diciembre de 1955 resultó herido de muerte el revolucionario Raúl Cervantes, primer mártir avileño en la lucha contra la dictadura de Batista.

Otros sitios fueron el hotel El Rueda, un símbolo de la arquitectura ecléctica de la capital avileño; el Obelisco al Estudiante Desconocido y la Plaza Camilo Cienfuegos.

Tomado de Juventud Rebelde