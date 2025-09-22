Visita Díaz-Canel termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, como parte de un recorrido por instalaciones de generación para supervisar el programa de recuperación de capacidades del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Según informó este sábado en la red social X la Presidencia , el Jefe de Estado, quien inició el viernes la gira con visitas a plantas de Mariel y Santa Cruz del Norte, constató en la Guiteras, considerada el bloque unitario más eficiente del país pero impactada también por la crisis energética, los esfuerzos por mantener la generación y los preparativos para su próximo mantenimiento capital.

Durante un intercambio con directivos y trabajadores, el director de la planta, Rubén Campos, explicó que la termoeléctrica aporta actualmente 226 megawatt (MW), limitada por una falla en una de las bombas de alimentación y un alto consumo de agua.

Campos, con más de 20 años de experiencia en el sector, detalló que las prioridades inmediatas son mantener la generación con la mayor confiabilidad posible y preparar a fondo el mantenimiento capital previsto para diciembre, el cual se extenderá por 180 días.

El Presidente Díaz-Canel consideró inaplazable ese mantenimiento y enfatizó en la necesidad de prepararlo con calidad.

Mientras ese momento llega, vamos a seguir recuperando capacidades para aminorar el impacto de la salida, afirmó.

Se prevé que, una vez concluida la reparación, la CTE podrá alcanzar su potencia plena de 315 MW.

El mandatario conoció además las medidas aplicadas en la planta como parte del Programa de Gobierno para la recuperación del SEN, las cuales incluyen aumento salarial, entrega de alimentos y productos de aseo, así como atención médica especializada para los trabajadores.

Es muy estimulante visitar esta emblemática termoeléctrica, y apreciar el compromiso y responsabilidad de su colectivo de trabajadores para recuperar las capacidades de generación de la planta y contribuir a la necesaria e imperiosa estabilización del SEN, afirmó el mandatario.

Al dejar constancia en el libro de visitantes de la instalación, fundada en 1988, el Presidente escribió: » Tenemos plena confianza en que lograrán los objetivos propuestos. Nuestra admiración y reconocimiento por todo lo que hacen».

