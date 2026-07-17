Copa Mundial de Fútbol: Lista la gran final

España y Argentina, actuales campeones de sus respectivos continentes, protagonizarán la lucha por el campeonato de la Copa Mundial de Fútbol, tras ser vencedores en unas semifinales en las que hubo derroche de garra, pasión, rivalidad y buen espectáculo.

Los españoles, verdugos de Francia el martes, conquistaron el pase a la final en un partido que se empezó a jugar desde antes del pitazo inicial.

La previa al choque entre hispanos y galos, recordaba los enfrentamientos más recientes entre ambas selecciones, donde la furia roja había triunfado con relativa comodidad.

Con sed de revancha iniciaron el partido los franceses, pero desde el inicio se vieron en desventaja.

España estaba decidida a controlar el juego y tuvieron su primera gran acción favorable con una falta sobre Lamine Yamal en el área.

El cobro, desde el punto de penal, estuvo a cargo de Mikel Oyarzabal, quien anotó el primer gol en el 22’ con un disparo hacia una esquina de la portería.

España siguió insistiendo y anotó el segundo tanto en el 58’. En la jugada, el lateral derecho, Pedro Porro, buscó con un pase a Dani Olmo, al tiempo que avanzó rápidamente hacia posición de ataque. Olmo, de un solo toque, le devolvió el balón a Porro, quien totalmente desmarcado definió de forma perfecta.

La superioridad roja pudo ser incluso mayor, cuando Lamine Yamal recibió un balón con espacio para correr, regateó a un defensa y mandó el balón a las redes con una gran jugada individual, pero la acción fue invalidada por posición adelantada del atacante.

Pedro Porro y Lamine Yamal han sido vitales para España

Después de eso, los dirigidos por Luis de la Fuente lograron sostener el resultado definitivo de cero a dos, mientras que Francia quedó relegada a la lucha por el tercer lugar.

Al día siguiente, el partido entre Inglaterra y Argentina fue una guerra futbolística.

El conflicto entre esas naciones por la disputa de las Islas Malvinas llenó de tensión al enfrentamiento que tuvieron las selecciones de ambos países en el mundial de 1986, pero cuarenta años después el reclamo parecía intacto.

No faltó mucho para que se calentaran los ánimos de los jugadores, quienes tuvieron varios roces a lo largo del tiempo de juego.

Enzo Fernández dio el primer aviso con un bombazo desde larga distancia que pasó a centímetros de la escuadra, pero no pudo evitar que el primer tiempo concluyera sin goles.

La segunda parte, inició con la primera anotación favorable a Inglaterra. Morgan Rogers puso un centro en diagonal para Anthony Gordon, quien superó su marca defensiva con facilidad y definió, de derecha, un balón inatajable para el guardameta de los sudamericanos.

Argentina no hizo más que poner el pie en el acelerador y buscar el empate a toda costa con Lionel Messi guiando prácticamente todo el ataque.

Jordan Pickford, el portero inglés, tuvo que hacer grandes atajadas para mantener la ventaja de su equipo, primero con un cabezazo de Nicolás González y luego con otro de Alexis Mac Allister.

Enzo Fernández intentó por segunda vez el disparo lejano, pero el golpeo fue alto y, además, atajado por el guardameta. Sin embargo, a la tercera fue la vencida.

Messi le pasó el balón para dejarlo solo y, con otro derechazo de gran potencia desde fuera del área, empató las acciones en el 85’.

El empuje argentino no cesaba y Mac Allister estuvo cerca de anotar el segundo, pero su disparo dio en el poste, Messi corrió en busca del rebote, se adentró de vuelta en el área, centró de derecha a Lautaro Martínez y este, de cabeza, anotó en el 90+2’ el gol que certificó una impresionante remontada de los actuales campeones mundiales.

Para el capitán argentino este doblete de asistencias lo reafirmó como líder histórico en mundiales con 12, al tiempo que llegó a cuatro en la actual cita.

El propio futbolista es líder goleador de la justa con ocho tantos, empatado con el francés Kylian Mbappé, quien además tiene tres asistencias.

La final, que tendrá como novedad un show de medio tiempo dirigido y preparado por Chris Martin, líder de la agrupación musical Coldplay, y la organización benéfica Global Citizen con la participación de artistas de talla mundial, tendrá lugar el próximo domingo a las 3:00 p.m, mientras que, la discusión por el tercer lugar, será el sábado a las 5:00 p m, ambos casos en horario de Cuba.

Tomado de Invasor