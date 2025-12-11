Televisión Avileña

Cuba

Ajustan programa de trabajo del XI Pleno del Comité Central del Partido

Dic 10, 2025

Teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país, el Buró Político acordó ajustar el programa de trabajo del XI Pleno del Comité Central del Partido a una sesión, y realizarlo el sábado 13 de diciembre, por medio de videoconferencia.

Esta decisión contribuirá a garantizar la mayor permanencia de los principales cuadros en la base, informando, compulsando y gestionando la solución de aquellos problemas que impactan en la calidad de vida del pueblo y en la reducción de gastos financieros y materiales.

Cuba

