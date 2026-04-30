Avanza en Cuba campaña de vacunación antipoliomielítica

Hasta el próximo 2 de mayo, los niños mayores de un mes y menores de tres años comenzarán a recibir la primera dosis de la vacuna oral bivalente contra la poliomielitis. Esta etapa inicial forma parte de un nuevo refuerzo del programa inmunizador en la Isla.

Una segunda fase del esquema está prevista del 15 al 20 de junio, cuando se administrará la segunda dosis al mismo grupo etario. En ese periodo, también se aplicará un refuerzo a los niños de nueve años.

La poliomielitis es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central, afecta fundamentalmente a los menores y puede derivar en atrofia muscular, parálisis, deformidades permanentes e incluso la muerte. Cuba logró ser el primer país de América Latina en eliminar la dolencia.

Esta campaña comienza en el marco de la Semana de Vacunación en Las Américas que se celebra entre el 25 de abril y el 2 de mayo de 2026, convocada por la OPS para enfrentar el resurgimiento del sarampión.

Aunque el contexto continental resulta alarmante, –en 2025 se notificaron 14 975 casos en 13 países, lo que supone un incremento de 32 veces respecto a 2024. Canadá (4 548), México (3 911) y Estados Unidos (1 356) encabezan esas cifras– Cuba se erige como un referente de estabilidad epidemiológica, al no registrar ningún caso autóctono de sarampión desde julio de 1993.

Ese historial limpio responde a una estrategia iniciada en 1971 con la introducción de la vacuna antisarampionosa. En 1986 se perfeccionó la política con tres ejes: una campaña de puesta al día para niños de uno a 14 años, la vacunación obligatoria de mantenimiento a los 12 meses, y campañas periódicas de seguimiento para menores de dos a seis años.

Gracias a ello, entre 1989 y 1992 se confirmaron menos de 20 casos anuales por laboratorio, y el último caso serológicamente probado data de julio de 1993. Actualmente, la vacuna triple viral (paperas, rubéola y sarampión) se aplica a los 12 meses de edad, con un refuerzo a los seis años.

En la actualidad, el esquema cubano de inmunización infantil incluye 11 vacunas que protegen contra 13 enfermedades; ocho de esos biológicos son producidos en el país.

Tomado de Granma